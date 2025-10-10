एक्सप्लोरर
सुबह-सुबह कहां आया भयंकर भूकंप? 7.4 की तीव्रता से कांपी धरती, सुनामी का अलर्ट
फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है. इस भूकंप के बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है और आफ्टरशॉक (भूकंप के झटके) की संभावना भी जताई है. यूरोपीय-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के अनुसार, भूकंप की गहराई 62 किलोमीटर (38.53 मील) थी.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
