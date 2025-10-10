हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुबह-सुबह कहां आया भयंकर भूकंप? 7.4 की तीव्रता से कांपी धरती, सुनामी का अलर्ट

सुबह-सुबह कहां आया भयंकर भूकंप? 7.4 की तीव्रता से कांपी धरती, सुनामी का अलर्ट

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 07:54 AM (IST)
फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है. इस भूकंप के बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है और आफ्टरशॉक (भूकंप के झटके) की संभावना भी जताई है. यूरोपीय-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के अनुसार, भूकंप की गहराई 62 किलोमीटर (38.53 मील) थी.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 10 Oct 2025 07:54 AM (IST)
