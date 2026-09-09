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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसाउथ चाइना सी पर बीजिंग को दो टूक, फिलीपींस ने चीन के 'नोट' को बताया गैरकानूनी

साउथ चाइना सी पर बीजिंग को दो टूक, फिलीपींस ने चीन के 'नोट' को बताया गैरकानूनी

साउथ चाइना सी पर फिलीपींस और चीन के बीच सार्वजनिक रूप से तकरार देखने को मिली है. फिलीपींस के रक्षा मंत्री के संबोधन के दौरान चीन ने एक नोट भेजा, जिसे रक्षामंत्री गिल्बर्टों ने पूरी तरह से नकार दिया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Sep 2026 08:27 PM (IST)
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फिलीपींस के रक्षामंत्री गिल्बर्टो सी थियोडोरो ने चीन की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है. उन्होंने सियोल में एक डिफेंस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें साउथ चाइना सी मध्यस्थता से जुड़ा बीजिंग के पक्ष में एक नोट सौंपा गया.

पूरे विवाद की स्थिति तब बनी, जब थियोडोरो सियोल डिफेंस डायलॉग में समुद्री चुनौतियों और साउथ चाइना सी के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति पीछे से आया, और नोट मेज पर रख दिया. इसके बाद थियोडोरो रुके और उन्होंने नोट उठाया और उसे जोर से पढ़ने से पहले पूछा कि क्या यह चीन की तरफ से आया है. उन्होंने कहा कि मेरे पास एक नोट है. मुझे लगता है कि यह चीन की तरफ से आया है. क्या मैं इसे पढ़ सकता हूं. 

फिलीपींस के मंत्री बोले- उनका कोई पक्ष नहीं

जैसे ही उन्होंने नोट पढ़ा, उन्होंने उसमें दी गई दलील को बीच में रोकते हुए दो टूक जवाब दिया. इसमें कहा कि उनका कोई पक्ष नहीं है. साऊथ चाइना सी मध्यस्थता पर चीन का पक्ष साफ, सुसंग और मजबूत है, और तर्क दिया गया कि मध्यस्थता इंटरनेशनल कानून के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करती है. 

इसके बाद थियोडोरो ने नोट में दी गई कानूनी दलीलों को चुनौती देते हुए, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का जिक्र किया. इसके तहत फिलीपींस ने चीन के खिलाफ मध्यस्थता का मामला दायर किया था. उन्होंने कहा तो आपने UNCLOS पर साइन किए. 

इंटरनेशनल कानूनों का करता है उल्लंघन
उन्होंने कहा, 'यह इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन करता है. आपका यही मतलब है. नोट में मध्यस्थता के फैसले को गैर कानूनी और अमान्य बताया गया और कहा गया कि यह बाध्यकारी नहीं है. साल 2016 के मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने साउथ चाइना सी में चीन के व्यापक ऐतिहासिक अधिकारों के दावों को खारिज कर दिया था. फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर संसाधनों पर बीजिंग के दावों पर कोई कानूनी आधार नहीं पाया था.'

'यह घटना कानूनी विवाद से कहीं आगे की'

थियोडोरो ने कहा है कि यह घटना सिर्फ कानूनी विवाद से कहीं आगे की बात है. यह फोरम के आयोजकों और इस इवेंट की मेजबानी कर रहे दक्षिण कोरिया का अनादर है.

उन्होंने कहा, अगर यह चीन का रुख है जो मुझे भेजा गया है, तो यह न सिर्फ इंटरनेशनल कानून का अपमान है, मानो उसे जमीन पर पटकर रौंदा जा रहा हो, बल्कि यह हमारे बहुत ही अच्छे मेजबान, कोरिया गणराज्य और यहां मौजूद बाकी लोगों के प्रति जरूरी बुनियादी शिष्टाचार का अपमान है.

थियोडोरो ने चीन पर प्रेशर बनाने का आरोप लगाया है, साथ ही नसीहत देते हुए कहा है कि चीन को अब बुनियादी शिष्टाचार का अपमान नहीं करना चाहिए.  

पूरे मामले पर आयोजकों ने क्या बताया? 

योनहाप न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फोरम के आयोजकों ने बताया कि यह नोट सियोल में चीनी दूतावास के एक चीनी मिलिट्री अटैची ने भेजा. बताया जाता है कि अटैची ने इसे फोरम के एक स्टाफ सदस्य को यह निर्देश दिया था कि इसे थियोडोरो तक पहुंचा दिया जाए. स्टाफ सदस्य ने गलती से इसे थियोडोरो के ही प्रतिनिधिमंडल का संदेश समझ लिया. भाषण के दौरान उन्हें थमा दिया. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 09 Sep 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Philippines CHINA WORLD NEWS
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