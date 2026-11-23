नेपाल की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय से लगातार झटकों का सामना कर रही है. सितंबर 2025 में हुए Gen Z आंदोलन ने देश की राजनीति के साथ-साथ कारोबार, निवेश और सरकारी कामकाज को प्रभावित किया. इसके बाद अगस्त 2026 में आई विनाशकारी बाढ़ ने सड़क, पुल, बिजली परियोजनाओं और पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया. इन दोनों घटनाओं का असर ऐसे समय में पड़ा है, जब नेपाल पहले से ही रोजगार की कमी, कमजोर औद्योगिक आधार और विदेश से आने वाले रेमिटेंस पर निर्भरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है.

विश्व बैंक के अक्टूबर 2026 के नेपाल डेवलपमेंट अपडेट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में नेपाल की आर्थिक विकास दर 3.9 प्रतिशत रही. लेकिन बाढ़ के असर के कारण वित्त वर्ष 2026-27 में इसके घटकर 3.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है. सवाल है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था इस स्थिति तक कैसे पहुंची और आगे उसकी राह कितनी मुश्किल है?

Gen Z आंदोलन ने अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया?

नेपाल में सितंबर 2025 में युवाओं के नेतृत्व में हुए Gen Z विरोध-प्रदर्शनों की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरोध से हुई थी. लेकिन जल्द ही यह आंदोलन भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, बेरोजगारी और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ व्यापक गुस्से में बदल गया. प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाओं ने सरकारी इमारतों, कारोबार और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया.

इस आंदोलन का आर्थिक असर केवल इमारतों और संपत्तियों के नुकसान तक सीमित नहीं रहा. राजनीतिक अस्थिरता ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया और कारोबारियों के बीच अनिश्चितता बढ़ाई. विश्व बैंक के मुताबिक, सितंबर 2025 के आंदोलन के बाद पैदा हुई बाधाओं का असर सरकारी पूंजीगत खर्च पर भी पड़ा. वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार अपने कुल पूंजीगत बजट का केवल 46.8 प्रतिशत ही खर्च कर पाई, जो रिकॉर्ड निचले स्तर पर था.

इसका मतलब है कि जिन सड़कों, पुलों, बिजली परियोजनाओं और दूसरी विकास योजनाओं से अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती थी, उनके काम में भी रुकावट आई.

अगस्त 2026 की बाढ़ ने कितनी बड़ी चोट पहुंचाई?

नेपाल के लिए दूसरा बड़ा झटका 26 अगस्त 2026 को आया. चीन की सीमा से लगे रसुवागढ़ी क्षेत्र में ग्लेशियर से जुड़ी भू-स्खलन की घटना के बाद भोटेकोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों में भीषण बाढ़ और मलबे का बहाव हुआ. इससे रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जिलों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई.

विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आपदा से भौतिक संपत्तियों को करीब 1.66 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ. सरकार के शुरुआती आकलन में यह नुकसान 1.81 अरब डॉलर बताया गया. नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे को हुआ. रिपोर्ट के अनुसार, कुल प्रत्यक्ष नुकसान में 83 प्रतिशत हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर का था.

बाढ़ ने सड़क संपर्क, पुलों, बिजली उत्पादन और व्यापारिक रास्तों को प्रभावित किया. 82 किलोमीटर लंबे गल्छी-रसुवागढ़ी व्यापार मार्ग के 55 किलोमीटर से अधिक हिस्से को नुकसान पहुंचा. इसमें करीब 40 किलोमीटर सड़क पूरी तरह बह गई. इसके अलावा 37 मोटर योग्य पुल और 68 झूला पुल भी क्षतिग्रस्त हुए.

इसका असर नेपाल और चीन के बीच व्यापार पर पड़ा. रसुवागढ़ी सीमा मार्ग नेपाल के लिए चीन के साथ कारोबार का अहम रास्ता है.

बिजली और हाइड्रोपावर सेक्टर पर भी असर

नेपाल की अर्थव्यवस्था में हाइड्रोपावर यानी जलविद्युत की भूमिका लगातार बढ़ रही है. देश भारत और दूसरे पड़ोसी बाजारों को बिजली निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन बाढ़ ने इस क्षेत्र को भी प्रभावित किया.

विश्व बैंक के अनुसार, बाढ़ से 12 हाइड्रोपावर परियोजनाएं प्रभावित हुईं. इनमें सात चालू परियोजनाएं थीं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 256.1 मेगावाट थी. इसके अलावा निर्माणाधीन पांच परियोजनाओं की 395.02 मेगावाट क्षमता भी प्रभावित हुई. बिजली ट्रांसमिशन से जुड़ी क्षति के कारण करीब 430.7 मेगावाट उत्पादन और आपूर्ति क्षमता पर असर पड़ा. यह नेपाल की वित्त वर्ष 2025-26 की स्थापित हाइड्रोपावर और सौर ऊर्जा क्षमता का लगभग 10.6 प्रतिशत है.

इसका असर बिजली उत्पादन के साथ-साथ निर्यात पर भी पड़ सकता है. जब तक क्षतिग्रस्त परियोजनाओं और ट्रांसमिशन नेटवर्क की मरम्मत नहीं होती, नेपाल की बिजली से होने वाली कमाई प्रभावित रह सकती है.

पर्यटन उद्योग के सामने भी बड़ी चुनौती

नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन रोजगार और विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्रोत है. हिमालय, ट्रेकिंग, धार्मिक स्थल और एडवेंचर टूरिज्म के कारण बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक नेपाल पहुंचते हैं. लेकिन बाढ़ ने इस उद्योग के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दीं.

विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित जिलों में 200 से अधिक होटल और रेस्तरां क्षतिग्रस्त हुए. लांगटांग, गोसाईंकुंड और कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्तों पर भी असर पड़ा. बाढ़ का समय भी पर्यटन उद्योग के लिए मुश्किल रहा, क्योंकि सितंबर से नवंबर तक नेपाल में पर्यटन और ट्रेकिंग का मुख्य सीजन होता है.

सड़क और पुलों के क्षतिग्रस्त होने से पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित हुई. साथ ही कुछ देशों ने नेपाल के लिए अपनी यात्रा सलाह में बदलाव किया. ऐसे में चुनौती केवल होटल और रास्ते दोबारा बनाने की नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का भरोसा बहाल करने की भी है.

रेमिटेंस से मिल रही है अर्थव्यवस्था को राहत

इन तमाम मुश्किलों के बावजूद नेपाल की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा सहारा विदेशों में काम करने वाले नेपाली नागरिकों से मिलने वाला पैसा यानी रेमिटेंस है. विश्व बैंक के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में रेमिटेंस का प्रवाह नेपाल की जीडीपी के 35.8 प्रतिशत के बराबर रहा. इसकी वजह से देश का चालू खाते का सरप्लस बढ़कर जीडीपी का 14 प्रतिशत हो गया.

विदेश से आने वाला यह पैसा परिवारों के खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू मांग को सहारा देता है. इससे नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूती मिलती है. वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 25.3 अरब डॉलर पहुंच गया था, जो करीब 19.6 महीने के आयात के लिए पर्याप्त था.

हालांकि, इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है. नेपाल में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में युवा विदेश जाकर काम करते हैं. विश्व बैंक के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में नए विदेशी प्रवासी कामगारों की संख्या में 19.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि कुल रेमिटेंस बढ़ा. लंबे समय में नेपाल के लिए विदेश पर रोजगार की निर्भरता कम करना जरूरी होगा.

आगे नेपाल के सामने क्या चुनौतियां हैं?

नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती अब राहत और पुनर्निर्माण के काम को तेजी से पूरा करना है. विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में आर्थिक विकास दर 3.7 प्रतिशत रह सकती है. हालांकि पुनर्निर्माण गतिविधियों के तेज होने से वित्त वर्ष 2027-28 में यह बढ़कर 5.2 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है.

लेकिन इसके लिए सरकार को कई मोर्चों पर काम करना होगा. सबसे पहले सड़क, पुल, बिजली और संचार नेटवर्क को दोबारा खड़ा करना होगा. दूसरा, बाढ़ प्रभावित लोगों की आजीविका और कारोबार को बहाल करना होगा. तीसरा, पर्यटन और निवेशकों का भरोसा वापस लाना होगा. इसके साथ ही भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं का समाधान भी जरूरी है.

सरकारी कर्ज भी एक चुनौती बन सकता है. विश्व बैंक के अनुसार, नेपाल का सार्वजनिक कर्ज वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी के 45.1 प्रतिशत तक पहुंच गया. इसके वित्त वर्ष 2026-27 में 46.8 प्रतिशत और 2027-28 में 47.9 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है. फिलहाल विश्व बैंक नेपाल को कर्ज संकट के कम जोखिम वाली श्रेणी में रखता है, लेकिन पुनर्निर्माण पर होने वाला खर्च सरकारी वित्त पर दबाव बढ़ा सकता है.

क्या नेपाल फिर से पटरी पर लौट पाएगा?

नेपाल की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां गंभीर हैं, लेकिन उसके पास वापसी के अवसर भी हैं. हाइड्रोपावर, पर्यटन, आईटी सेवाएं और भारत के साथ व्यापार देश की आर्थिक वृद्धि को गति दे सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि सरकार पुनर्निर्माण को केवल पुरानी व्यवस्था बहाल करने तक सीमित न रखे, बल्कि भविष्य की आपदाओं को ध्यान में रखकर सड़क, पुल और बिजली नेटवर्क तैयार करे.

विश्व बैंक ने भी बहु-आपदा जोखिम का आकलन, बेहतर शुरुआती चेतावनी प्रणाली और परिवहन तथा ऊर्जा नेटवर्क के वैकल्पिक रास्ते विकसित करने पर जोर दिया है.

कुल मिलाकर, Gen Z आंदोलन ने नेपाल की शासन व्यवस्था और निवेश के माहौल की कमजोरियां उजागर कीं, जबकि बाढ़ ने उसकी बुनियादी संरचना की संवेदनशीलता सामने रख दी. अब नेपाल की आर्थिक वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार इन दोनों संकटों से क्या सबक लेती है. केवल आर्थिक सहायता और पुनर्निर्माण से काम नहीं चलेगा; स्थिर राजनीति, पारदर्शी शासन और युवाओं के लिए देश में रोजगार के अवसर पैदा करना भी उतना ही जरूरी होगा.