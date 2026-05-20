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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान वायुसेना का ट्रेनिंग विमान क्रैश, दोनों पायलट बाहर निकले, जानें कैसे हुआ हादसा

पाकिस्तान वायुसेना का ट्रेनिंग विमान क्रैश, दोनों पायलट बाहर निकले, जानें कैसे हुआ हादसा

पाकिस्तान एयरफोर्स का एक विमान, जिसेहोंगडु K-8 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मियांवाली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे से पहले दोनों पायलट इजेक्ट होकर पैराशूट के जरिए सुरक्षित बाहर निकलते दिखाई दिए.

By : शिवांक मिश्रा | Updated at : 20 May 2026 03:12 PM (IST)
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पाकिस्तान एयरफोर्स का एक विमान, जिसेहोंगडु K-8 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मियांवाली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे से पहले दोनों पायलट इजेक्ट होकर पैराशूट के जरिए सुरक्षित बाहर निकलते दिखाई दिए.

दुर्घटना के कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है. पायलटों की स्थिति या जमीन पर संभावित हताहतों के संबंध में पाकिस्तान वायु सेना की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 20 May 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Air Force Crash Pakistan
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