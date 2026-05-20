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पाकिस्तान वायुसेना का ट्रेनिंग विमान क्रैश, दोनों पायलट बाहर निकले, जानें कैसे हुआ हादसा
पाकिस्तान एयरफोर्स का एक विमान, जिसेहोंगडु K-8 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मियांवाली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे से पहले दोनों पायलट इजेक्ट होकर पैराशूट के जरिए सुरक्षित बाहर निकलते दिखाई दिए.
पाकिस्तान एयरफोर्स का एक विमान, जिसेहोंगडु K-8 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मियांवाली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे से पहले दोनों पायलट इजेक्ट होकर पैराशूट के जरिए सुरक्षित बाहर निकलते दिखाई दिए.
दुर्घटना के कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है. पायलटों की स्थिति या जमीन पर संभावित हताहतों के संबंध में पाकिस्तान वायु सेना की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
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Source: IOCL