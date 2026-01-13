ईरान में खस्ताहाल आर्थिक हालात पर सड़कों पर उतरे वहां के नागरिक पिछले 18 दिनों से मौजूदा खामेनेई सत्ता का विरोध कर रहे हैं. इन प्रदर्शन में अबतक 500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इन विरोध प्रदर्शन के दौरान करीबन हजार प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. ईरान में पिछले दो हफ्तों से इंटरनेट पर रोक लगाई गई है. ईरान पूरी दुनिया से कटा हुआ है.

एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक बनी सहारा

इधर, एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक (Starlink) ने जरूर प्रदर्शनकारियों को मदद की है. इसकी मदद से लोग वहां हो रहे प्रदर्शन से जुड़े वीडियो और फोटो साझा कर रहे हैं. हालांकि, खबर है कि खामेनेई सरकार इसपर रोक लगाने में सफल हुई है. अब ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस को रोकने में ईरान की सरकार कामयाब हुई है. यह किल स्विच टूल ईरान को चीन और रूस से मिले हो सकते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले 30 प्रतिशत के आसपास इस सर्विस में बाधा आ रही थी, लेकिन अब ये ट्रैफिक बाधा 80 प्रतिशत तक पहुंच गई है. स्टारलिंक की सैटेलाइट को जाम करने के लिए ईरान ने किल स्विच टूल का इस्तेमाल किया है. स्विच टूल बहुत महंगे होते हैं, इन्हें मिलिट्री ग्रेड जैमिंग उपकरण कहा जाता है. ईरान में इंटरनेट बंद होने की खबर आई है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को कहा था कि वे वहां इंटरनेट एक्सिस के लिए एलन मस्क से बात करेंगे.

280 जगह में फैल चुका प्रदर्शन

ईरान में प्रदर्शन करीबन 280 जगह में फैल चुका है. यह प्रदर्शन ईरान के शहरों और कस्बों में बढ़ते जा रहे हैं. इसकी वजह वहां की आर्थिक हालत, महंगाई और बेरोजगारी है. यहां के लोग खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने की मांग कर रहे हैं. यहां प्रदर्शनकारी प्रिंस रजा की वापसी की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी दमनकारी खामेनेई सरकार के खिलाफ ट्रंप से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं.

क्या होता है किल स्विच?

दरअसल, इस शब्द की चर्चा कोल्ड वॉर के समय बहुत की गई थी. यह एक इमरजेंसी मैकेनिज्म होता है, जो ऑपरेशन रोकने में मदद करता है. इसका उपयोग सॉफ्टवेयर या मशीनरी में नुकसान को रोकने के लिए किया जाता है. इस तरह के स्विच ऑपरेशन को तुरंत रोक देते हैं. यह पूरी तरह से कम्युनिकेशन को रोक देता है. जैमिंग की तरह होता है. यहां मिलिट्री ग्रेड जैमिंग और जीपीएस इंटरफेंस का इस्तेमाल कर स्टारलिंक टर्मिनल पर निर्भर सिग्नल को ब्लॉक किया जाता है.

इधर पूरे मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर कार्रवाई का प्रेशर बनाए हुए हैं. उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान में हत्याएं जारी रहीं, तो हम कार्रवाई कर सकते हैं. अमेरिका इसको लेकर सतर्क और पूरी तरह तैयार है.

