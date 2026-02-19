छोटे भाई एंड्रयूज की गिरफ्तारी पर ब्रिटिश किंग चार्ल्स का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वछोटे भाई एंड्रयूज माउंटबेटन की गिरफ्तारी पर ब्रिटिश किंग चार्ल्स का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

पूर्व ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयूज माउंटबेटन-विंडसर की गिरफ्तारी पर उनके बड़े भाई ब्रिटेन के राजा चार्ल्स-III ने पहली बार बयान दिया है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 19 Feb 2026 07:23 PM (IST)
पूर्व ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयूज माउंटबेटन-विंडसर की गिरफ्तारी पर उनके बड़े भाई ब्रिटेन के राजा चार्ल्स-III ने पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होने कहा, कानून को अपना काम करना चाहिए. एंड्रयूज की गिरफ्तारी उनके सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करने और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से उनके संबंधों को लेकर बढ़ते दबाव के बीच हुई है. उन्होंने इसको लेकर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच करने वाले अधिकारी निष्पक्षता और नियमों के तहत इसे पूरा करेंगे.

बीबीसी के मुताबिक, चार्ल्स ने एंड्रयूज माउंटबेटन की गिरफ्तारी को लेकर बयान देते हुए कहा, "मुझे एंड्रयूज और उनके पद पर भ्रष्टाचार के संदेह से जुड़ी खबर सुनकर गहरी चिंता हुई है. मामले में संबंधित अधिकारी जांच को निष्पक्षता और प्रक्रिया के साथ पूरा करेंगे." बयान में आगे कहा, मैं पहले की साफ कर चुका हूं कि उनको हमारा पूरी समर्थन और सहयोग रहेगा. मैं स्पष्ट करता हूं कि कानून को अपना काम करना होगा." चार्ल्स-III ने कहा, जांच जारी रहने के चलते इस पर ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा.

थेम्स वैली पुलिस ने किया था गिरफ्तार

एंड्रयूज माउंटबेटन-विंडसर को थेम्स वैली पुलिस ने पूर्वी इंग्लैंड के नॉरफ़ॉक में सैंड्रिंघम एस्टेट में उनके घर से गिरफ्तार किया था. वह अपना 66वां जन्मदिन मना रहे थे. उनको यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से कथित संबंध के आरोपों के कारण प्रिंस की उपाधि को भी वापस ले लिया था. उनको अपना रॉयल लॉज भी खाली करना पड़ा था. इसके बाद कहा गया कि अब उनको केवल एंड्रयूज माउंटबेटन विंडसर के नाम से ही जाना जाएगा.

 

Published at : 19 Feb 2026 07:23 PM (IST)
Jeffrey Epstein Prince Andrew King Charles III British King Andrew Mountbatten-Windsor Andrew Mountbatten Windsor
Embed widget