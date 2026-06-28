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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजापान में जोरदार भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.1 की तीव्रता, JMA ने जारी किया अलर्ट

जापान में जोरदार भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.1 की तीव्रता, JMA ने जारी किया अलर्ट

जापान के इवाते प्रान्त के तट पर रविवार की सुबह 6.1 तीव्रता का तेज भूकंप आया. जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि यह भूकंप एक रिवर्स फॉल्ट की वजह से आया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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भूकंप से एक बार फिर जापान हिल गया है. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने बताया कि रविवार (28 जून) सुबह पूर्वोत्तर जापान में इवाते प्रान्त के तट पर 6.1 तीव्रता का तेज भूकंप आया. एजेंसी ने यह भी बताया है कि इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है. JMA के अनुसार भूकंप सुबह 5:21 बजे 41 किलोमीटर की गहराई में आया.

भूकंप की अधिकतम तीव्रता जापान के भूकंप तीव्रता पैमाने पर लोअर 5 दर्ज की गई है, जो आओमोरी के हाचिनोहे शहर और इवाते प्रान्त के फुदाई गांव में महसूस की गई. इसके अलावा होक्काइडो से लेकर कांटो-कोशिन इलाके तक 4 से 1 तीव्रता वाले झटके महसूस किए गए हैं.

मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि यह भूकंप एक रिवर्स फॉल्ट की वजह से आया, जिसका प्रेशर एक्सिस पश्चिम-उत्तर-पश्चिम से पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में था. सुबह 7:00 बजे तक इस घटना के बाद 1 या उससे ज्यादा तीव्रता वाला कोई और भूकंप दर्ज नहीं किया गया. JMA ने बताया कि यह भूकंप उसी इलाके में आया, जहां 25 जून को इवाते के तट के पास भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 6 प्लस मापी गई थी.

अधिकारियों ने जारी की चेतावनी
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि 25 जून के भूकंप से प्रभावित इलाकों के लोगों को लगभग एक हफ़्ते तक 6 प्लस तीव्रता वाले भूकंपों के लिए सतर्क रहना चाहिए. एजेंसी ने ये भी चेतावनी दी कि जिन इलाकों में जोरदार झटके महसूस किए गए हैं, वहां चट्टानें गिरने और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है. लोगों से आगे भी भूकंप की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है. यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह भूकंप होक्काइडो और सानरिकु क्षेत्र के तट पर बाद में आने वाले भूकंप के लिए चेतावनी जारी करने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है.

क्या बोलीं जापानी पीएम
जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है और 25 जून के भूकंप के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में बनाए गए संकट प्रबंधन कार्यालय के जरिए स्थिति से निपटने का काम जारी है. तकाइची ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने, जनता को समय पर और सही जानकारी देने और सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 28 Jun 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Japan EARTHQUAKE JMA
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