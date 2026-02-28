ईरान इजरायल में जंग शुरू हो गई है. इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने बताया कि पूरे देश में सायरन बजाए गए हैं. इसके अलावा मोबाइल पर एडवांस अलर्ट भेजकर लोगों को सुरक्षित स्थानों के पास रहने को कहा गया है. बताया जा रहा है कि इजरायल ने अपनी हवाई सीमा भी बंद कर दी है.

दक्षिणी तेहरान में इजरायल का हमला

IDF ने बताया कि ये एक प्रोएक्टिव अलर्ट है, ताकि जनता को इस संभावना के लिए तैयार किया जा सके कि इजरायल की ओर मिसाइलें दागी जा सकती हैं. इजरायली सेना ने दोहराया कि जनता से अपील है कि वो सुरक्षित स्थानों के पास ही रहें. इजरायली हमले के बाद दक्षिणी तेहरान के एक इलाके से धुआं उठता हुआ देखा गया है.

इजरायल ने बंद किया एयरस्पेस

इजरायली सैन्य अधिकारियों ने पूरे देश में विशेष आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है. रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने राष्ट्रीय स्तर पर इमरजेंसी का ऐलान करते हुए चेतावनी दी कि इजरायल के नागरिक इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले की आशंका है. इजरायल ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. एयरलाइंस को चेतावनी दी गई है कि वे इजरायली सीमा में प्रवेश न करें.

इजरायली आर्मी ने घोषणा की है कि देशभर के स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी गई है और लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है. इज़रायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इज़राइल ने ईरान के खिलाफ एक प्रिवेंटिव मिसाइल हमला किया है.

ईरान में 3 जगह विस्फोट

ईरान की राजधानी तेहरान में भी धमाकों की खबर है. फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जोमहूरी इलाके में कई मिसाइलें गिरी हैं. ईरान ने भी अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. सरकारी मीडिया ने तेहरान में कम से कम 3 विस्फोटों की आवाजें सुने जाने की पुष्टि की है.

