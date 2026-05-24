ईरान के साथ कब तक खत्म हो जाएगा युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से अटकलें तेज, कहा- डील काफी हद तक... 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान और कई सहयोगी देशों के साथ एक समझौते पर 'काफी हद तक बातचीत' हो गई है, जिससे 84 दिन से चल रहे युद्ध के खत्म होने का संकेत मिला है. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं के साथ बहुत अच्छी बातचीत के बाद, डील लगभग फाइनल होने वाली है.

ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, 'एक एग्रीमेंट पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान और लिस्ट में दिए गए दूसरे देशों के बीच फाइनल होने पर निर्भर है. अलग से मेरी इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू से भी बात हुई, जो भी बहुत अच्छी रही.'