एक्सप्लोरर
व्हाइट हाउस के पास 30 राउंड फायरिंग, परिसर में ही मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप, सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया
USA News: अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति ने सुरक्षा चौकी के पास पहुंचकर सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी.
USA News: अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास शनिवार (23 मई) शाम (अमेरिकी समय के अनुसार) उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति ने सुरक्षा चौकी के पास पहुंचकर सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि शाम करीब 6 बजे ईस्टर्न टाइम पर संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा चेकपॉइंट के पास पहुंचा और अपने बैग से हथियार निकालकर वहां तैनात अधिकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 30 राउंड फायरिंग हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
व्हाइट हाउस के पास 30 राउंड फायरिंग, परिसर में ही मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप, सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया
विश्व
इस्लामाबाद में दफनाया गया आतंकवादी हमजा बुरहान, जनाजे में जुटे हथियारों से लैस आतंकी
विश्व
'ईरान के नक्शे पर US का झंडा', ट्रंप की एक फोटो से दुनिया में खलबली, तेहरान ने दिया करारा जवाब
विश्व
चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान
Advertisement
विश्व
7 Photos
ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस बंद! 179 उड़ानें रद्द, दुबई से दोहा तक, मुश्किल में फंसे यात्री
विश्व
7 Photos
PAK के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL