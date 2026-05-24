USA News: अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास शनिवार (23 मई) शाम (अमेरिकी समय के अनुसार) उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति ने सुरक्षा चौकी के पास पहुंचकर सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि शाम करीब 6 बजे ईस्टर्न टाइम पर संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा चेकपॉइंट के पास पहुंचा और अपने बैग से हथियार निकालकर वहां तैनात अधिकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 30 राउंड फायरिंग हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.