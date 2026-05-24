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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वव्हाइट हाउस के पास 30 राउंड फायरिंग, परिसर में ही मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप, सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया

व्हाइट हाउस के पास 30 राउंड फायरिंग, परिसर में ही मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप, सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया

USA News: अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति ने सुरक्षा चौकी के पास पहुंचकर सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 24 May 2026 06:32 AM (IST)
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USA News: अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास शनिवार (23 मई)  शाम (अमेरिकी समय के अनुसार)  उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति ने सुरक्षा चौकी के पास पहुंचकर सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी.  अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि शाम करीब 6 बजे ईस्टर्न टाइम पर संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा चेकपॉइंट के पास पहुंचा और अपने बैग से हथियार निकालकर वहां तैनात अधिकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी.  फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 30 राउंड फायरिंग हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

Published at : 24 May 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Breaking News Abp News DONALD Trump White House Shooting Secret Service Shooting
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