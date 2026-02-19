हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran Earthquake: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप, परमाणु परीक्षण की आशंका तेज

Iran Earthquake: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप, परमाणु परीक्षण की आशंका तेज

Iran Earthquake: दक्षिणी ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 10 किमी गहराई में था. अमेरिका-ईरान तनाव के बीच परमाणु परीक्षण को लेकर अटकलें तेज हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के दक्षिणी हिस्से में 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की कम गहराई पर था, जिसके कारण झटके अधिक तीव्र महसूस किए गए. भूकंप के झटके ईरान के साथ-साथ पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, भूकंप से संबंधित क्षति का आकलन स्थानीय प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है.

घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है. इसी कारण कुछ हलकों में परमाणु परीक्षण को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं. हालांकि, अब तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने भूकंप को परमाणु गतिविधि से जोड़ने की पुष्टि नहीं की है. भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करने वाली अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इस घटना के वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण कर रही हैं ताकि इसके प्राकृतिक या अन्य कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके.

ईरान में भूकंपीय गतिविधि का मतलब?

हालांकि विशेषज्ञ इस भूकंपीय गतिविधि को प्राकृतिक मान रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण कुछ हलकों में अटकलें सामने आई हैं. ईरान में हाल के दिनों में रॉकेट परीक्षण और सैन्य गतिविधियों की खबरों के चलते हर भूकंप को अतिरिक्त सतर्कता के साथ देखा जा रहा है. बता दें कि अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइट पर हवाई हमला किया था. बीते साल जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ नाम दिया गया. इस ऑपरेशन के तहत ईरान के तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतान्ज और इस्फ़हान पर हवाई हमले किया था. इन हमलों में अमेरिका ने अपने बी-2 स्टील्थ बमवर्षक विमानों और टोमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया. बी-2 विमान अपनी रडार से बचने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिससे वे दुश्मन की हवाई सुरक्षा को चकमा देकर निशाना साध सकते हैं.

Published at : 19 Feb 2026 01:38 PM (IST)
US-Iran Tensions Iran Breaking News Abp News EARTHQUAKE WORLD NEWS IN HINDI #iran
