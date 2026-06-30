'3 दशक के सबसे निचले स्तर पर भारत-US रिश्ते', ट्रंप नीतियों की अमेरिकी सांसद ने उड़ाई धज्जियां

अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है. खन्ना भारतीय मूल के हैं. खन्ना ने अपने बयान में कहा है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका और भारत के लिए हितकारी नहीं है. वह अपने 30 सालों के सबसे निचले स्तर पर हैं.

वह यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरिप समिट में बोल रहे थे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात पर यकीन नहीं है, तो कम से कम भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछ लें.

भारत-अमेरिका के बीच म्यूचुअल साझेदारी खतरे में आई

खन्ना ने चीन यात्रा में भारतीय राजदूत की मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से भारत और अमेरिका के बीच म्यूचुअल साझेदारी खतरे में आ गई है. दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं.

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अमेरिका का ईरान युद्ध में शामिल होना ट्रंप की गलती नीति

खन्ना ने बताया कि ईरान युद्ध में अमेरिका का शामिल होना ही ट्रंप की गलत नीति का प्रमाण है. इस वजह से भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ गए. इसके अलावा क्यूबा और ग्रीनलैंड को धमकी देने को लेकर भी उन्होने ट्रंप की आलोचना की. साथ ही कहा कि ऐसा लगता है कि विदेश नीति की कोई अहमियत ही नहीं रही.

अमेरिका में AI नीति को लेकर भी ट्रंप ने की आलोचना

इसके अलावा खन्ना ने अमेरिका में एआई की नीतियों को लेकर भी ट्रंप की आलोचना की. उन्होंने कहा कि आज Top AI Research में चीन के लोग आगे हैं. उन्हें प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना चाहिए. वह इन्हें दूर धकेल रहे हैं.

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