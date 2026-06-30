'3 दशक के सबसे निचले स्तर पर भारत-US रिश्ते', ट्रंप नीतियों की अमेरिकी सांसद ने उड़ाई धज्जियां

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'3 दशक के सबसे निचले स्तर पर भारत-US के रिश्ते', ट्रंप की नीतियों की अमेरिकी सांसद ने उड़ाई धज्जियां

'3 दशक के सबसे निचले स्तर पर भारत-US के रिश्ते', ट्रंप की नीतियों की अमेरिकी सांसद ने उड़ाई धज्जियां

खन्ना ने भारतीय राजदूत की मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से भारत और अमेरिका के बीच म्यूचुअल साझेदारी खतरे में आ गई है. दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 30 Jun 2026 08:20 PM (IST)
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अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है. खन्ना भारतीय मूल के हैं. खन्ना ने अपने बयान में कहा है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका और भारत के लिए हितकारी नहीं है. वह अपने 30 सालों के सबसे निचले स्तर पर हैं.

वह यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरिप समिट में बोल रहे थे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात पर यकीन नहीं है, तो कम से कम भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछ लें.

भारत-अमेरिका के बीच म्यूचुअल साझेदारी खतरे में आई

खन्ना ने चीन यात्रा में भारतीय राजदूत की मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से भारत और अमेरिका के बीच म्यूचुअल साझेदारी खतरे में आ गई है. दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें : 1 से 5 जुलाई के बीच होगी जोरदार बारिश! देरी के पीछे 2 मौसम सिस्टम एक्टिव, जानें क्या है मानसून ट्रफ

अमेरिका का ईरान युद्ध में शामिल होना ट्रंप की गलती नीति

खन्ना ने बताया कि ईरान युद्ध में अमेरिका का शामिल होना ही ट्रंप की गलत नीति का प्रमाण है. इस वजह से भारत में पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ गए. इसके अलावा क्यूबा और ग्रीनलैंड को धमकी देने को लेकर भी उन्होने ट्रंप की आलोचना की. साथ ही कहा कि ऐसा लगता है कि विदेश नीति की कोई अहमियत ही नहीं रही. 

अमेरिका में AI नीति को लेकर भी ट्रंप ने की आलोचना

इसके अलावा खन्ना ने अमेरिका में एआई की नीतियों को लेकर भी ट्रंप की आलोचना की. उन्होंने कहा कि आज Top AI Research में चीन के लोग आगे हैं. उन्हें प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना चाहिए. वह इन्हें दूर धकेल रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: 'राम मंदिर चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं', चंपत राय ने पूछताछ में टिन्नू यादव पर भी दिया बड़ा बयान

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 30 Jun 2026 08:03 PM (IST)
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