अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था. ट्रंप के इस फैसले से भारतीय व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन अब ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है. भारत का चीन को निर्यात 22 प्रतिशत बढ़ा है. वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत को काफी फायदा हुआ है.

भारत और चीन के रिश्तों में इन दिनों सुधार आया है. चीन का रवैया अब काफी हद तक भारत के प्रति सहज हुआ है. इसका फायदा व्यापार में मिला है. 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही की तुलना में 2025-26 की पहली छमाही में चीन को भारत का निर्यात लगभग 22% बढ़ा है. इसमें टेलीफोन सेट, झींगा, एल्यूमीनियम और शिमला मिर्च समेत कई और चीजें शामिल हैं.

झींगा इंडस्ट्री को हुआ था तगड़ा नुकसान

अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत के झींगा निर्यात पर बुरा असर पड़ा था. ग्लोबल डेटा के मुताबिक टैरिफ के कारण भारत से अमेरिका को एयर कार्गो निर्यात में 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी. आंध्र प्रदेश की झींगा इंडस्ट्री को करीब 25,000 करोड़ रुपए के भारी नुकसान का अनुमान लगाया गया था. दावा किया जा रहा था कि टैरिफ की वजह से 50 प्रतिशत ऑर्डर कैंसिल हो गए थे.

भारत के निर्यात को लेकर क्या बोले चीन के राजदूत

भारत में चीन के राजदूत श फीहोंग ने भारत-चीन ट्रेड को लेकर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने एक्स पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, ''वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में चीन को भारत का निर्यात 22 प्रतिशत बढ़ा है. चीन भारत के प्रीमियम सामान को अपने मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जगह देगा.''

भारत-चीन के खिलाफ ट्रंप का टैरिफ प्लान

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और चीन के साथ-साथ और भी देशों पर टैरिफ लगा दिया था. ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. वहीं चीन और अमेरिका के बीच काफी वक्त तक टैरिफ वॉर चली.