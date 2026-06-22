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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वDonald Trump Meloni Row: मेलोनी से भिड़े ट्रंप अब विवाद में डाल रहे घी, बोले- 'वे हमारे साथ नहीं, ये अच्छी बात नहीं...'

Donald Trump Meloni Row: मेलोनी से भिड़े ट्रंप अब विवाद में डाल रहे घी, बोले- 'वे हमारे साथ नहीं, ये अच्छी बात नहीं...'

जॉर्जिया मेलोनी पर विवादित टिप्पणी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इटली को NATO और ईरान मुद्दे पर घेरा. दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया.

Written By : IANS एजेंसी |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 11:31 AM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते रहते हैं. ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर जो टिप्पणी की, उसकी खूब चर्चा हो रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति को पीएम मेलोनी समेत इटली के कई अन्य नेताओं ने भी करारा जवाब दिया. इसके बाद अब ट्रंप ने इटली को घेरते हुए कहा कि नाटो पर खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी इटली और पीएम मेलोनी ईरान और उससे जुड़े गंभीर परमाणु खतरे के मुद्दे पर शामिल होने के बारे में सोचने तक को तैयार नहीं हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "नाटो पर खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी इटली और उसकी प्रधानमंत्री इस्लामिक गणराज्य ईरान और उससे जुड़े गंभीर परमाणु खतरे के मुद्दे पर शामिल होने के बारे में सोचने तक को तैयार नहीं हैं. दशकों से हम उनकी रक्षा करते आए हैं, लेकिन जब हमारी और दुनिया की सुरक्षा की बात आती है तो वे हमारे साथ खड़े नजर नहीं आते. यह अच्छी बात नहीं है!" 

यह भी पढ़ें : US-ईरान पीस टॉक के बीच कतर के गैस टर्मिनल में बड़ा धमाका, 54 घायल, 18 लापता

फोटो पर विवाद

ट्रंप ने दावा किया कि जी-7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए 'गिड़गिड़ाकर मिन्नत' की. ट्रंप के इस बयान के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न तो मैं और न ही इटली कभी गिड़गिड़ाते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि हाल ही में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए 'गिड़गिड़ाकर अनुरोध किया था,' इस बयान पर नाराजगी जताते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "मैं और इटली कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाते नहीं हैं."

मेलोनी का करारा जवाब

मेलोनी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की बातें पूरी तरह काल्पनिक हैं. हमें समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, खासकर अपने सहयोगी देशों के साथ. हम चाहेंगे कि वे पश्चिमी देशों के दुश्मनों के प्रति भी उतनी ही सख्ती दिखाएं. मेलोनी ने कहा कि राजनीतिक विचार चाहे जो भी हों, अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी करीबी यूरोपीय सहयोगी देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाने या उनका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है.

यह भी पढ़ें : India-US Trade Deal: अमेरिका और भारत के बीच कब होगी ट्रेड डील? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने बताया कब पहुंचेगा US डेलीगेशन

Published at : 22 Jun 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Italy NATO Giorgia Meloni DONALD Trump
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