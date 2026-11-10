Explained: चूहों में लगा दिया इंसानी दिमाग, वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास, जानिए क्या हैं मायने

न्यूरोसाइंटिस्ट सर्गियु पास्का के नेतृत्व में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध दल ने चिकित्सा और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सफलता हासिल करते हुए "जेनोकोर्टिकल चूहों" को सफलतापूर्वक तैयार किया है. ये ऐसे हाइब्रिड या संकर चूहे हैं, जिनके सेरेब्रल कॉर्टेक्स (मस्तिष्क का बाहरी हिस्सा, जो विचार, तर्क और संवेदनाओं को नियंत्रित करता है) का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग पूरी तरह से इंसानी कोशिकाओं से मिलकर बना है. आयतन के लिहाज से देखें, तो इन विशेष चूहों के कुल मस्तिष्क का लगभग आधा हिस्सा अब जीवित इंसानी टिशू से संचालित हो रहा है.

न्यूरोलॉजिकल विज्ञान के इतिहास में यह एक मील का पत्थर साबित हो रहा है. इस तकनीक के माध्यम से शोधकर्ताओं को पहली बार एक सक्रिय, जीवंत और जैविक शरीर के भीतर जीवित इंसानी मस्तिष्क के ऊतकों के कामकाज, विकास और व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन करने का अभूतपूर्व अवसर मिला है.

लैब में कैसे तैयार हुआ यह हाइब्रिड दिमाग?

इस वैज्ञानिक उपलब्धि को हासिल करना आसान नहीं था. अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए स्टैनफोर्ड की टीम को एक बहुत बड़ी जैविक और प्राकृतिक बाधा को पार करना पड़ा. प्राकृतिक रूप से, इंसानी न्यूरॉन्स चूहों के न्यूरॉन्स की तुलना में काफी धीमी गति (लगभग 20 गुना धीमे) से विकसित होते हैं. ऐसी स्थिति में, यदि सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती, तो चूहों की तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाएं इंसानी कोशिकाओं को दबा देती या उनकी जगह ले लेतीं. इस चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने चार चरणों की एक जटिल प्रक्रिया अपनाई

1- वैज्ञानिकों ने चूहों में आनुवंशिक संशोधन किए, जिसके परिणामस्वरूप वे चूहे बिना सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पैदा हुए. सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग की वह बाहरी परत है जो याददाश्त, तार्किक क्षमता और इंद्रियों से मिलने वाली सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है.

2-शोधकर्ताओं ने दान में मिली मानव त्वचा की कोशिकाओं को स्टेम कोशिकाओं में सफलतापूर्वक रीप्रोग्राम किया. इसके बाद, इन कोशिकाओं को प्रयोगशाला में एक विशेष कल्चर डिश के भीतर विकसित करके मस्तिष्क ऊतकों के छोटे, व्यवस्थित समूहों में बदला गया, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में 'ऑर्गेनोइड्स' कहा जाता है.

3-जब ये आनुवंशिक रूप से संशोधित नवजात चूहे मात्र दो दिन के थे, तब वैज्ञानिकों ने अत्यधिक सटीकता के साथ उनके शरीर की उस खाली जगह (कॉर्टिकल कैविटी) में लगभग 1,00,000 मानव मस्तिष्क कोशिकाएं इंजेक्ट कर दीं.

4-रिपोर्टों के अनुसार, अगले तीन महीनों की अवधि में यह मानव ऊतक अपने मूल आकार से पांच गुना अधिक बढ़ गया. यह न सिर्फ चूहे की अपनी रक्त आपूर्ति प्रणाली से जुड़ गया, बल्कि जानवर की कॉर्टिकल कैविटी के 90% से अधिक हिस्से को पूरी तरह से भरने में सफल रहा.

चूहों का व्यवहार, क्या वे इंसानों की तरह सोचते हैं?

इस प्रयोग के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आधा मानव मस्तिष्क होने के बाद इन चूहों के व्यवहार में कोई भारी बदलाव आया है? अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि आधे मानव मस्तिष्क के होने के बावजूद ये चूहे इंसानों की तरह सोचते, तर्क करते या दुनिया को महसूस नहीं करते हैं. वे सामान्य चूहों की तरह ही अपनी प्राकृतिक जीवनशैली जीते हैं, आम आवाज़ें निकालते हैं और वैसे ही चलते-फिरते हैं.

हालांकि, जब उनकी बौद्धिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापने के लिए विशेष परीक्षण किए गए, तो कुछ स्पष्ट और दिलचस्प अंतर सामने आए. उदाहरण के लिए, भूलभुलैया परीक्षणों के दौरान, जिन आनुवंशिक रूप से संशोधित चूहों को मानव कोशिकाएं नहीं दी गई थीं (कंट्रोल ग्रुप), वे लगातार रास्ता भटकते रहे. इसके विपरीत, एकीकृत मानव ऊतक वाले ज़ेनोकोर्टिकल चूहों ने इन परीक्षणों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया. इससे इस बात की पुष्टि हुई कि मानव कोशिकाएं चूहे के तंत्रिका तंत्र के साथ सक्रिय रूप से जुड़ चुकी हैं और उसकी स्मृति और दिशा-ज्ञान में सहायता कर रही हैं.

इसके अलावा, एक सबसे चौंकाने वाली और अप्रत्याशित बात यह सामने आई कि मानव ऊतक ने चूहे के भीतर 'वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स' का उत्पादन भी शुरू कर दिया. ये बेहद दुर्लभ और विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, जो सामान्यतः मनुष्यों और कुछ उच्च श्रेणी की व्हेल मछलियों में पाई जाती हैं और उच्च-स्तरीय सामाजिक तथा जटिल व्यवहार से जुड़ी होती हैं. सामान्य चूहों में ये कोशिकाएं पूरी तरह से अनुपस्थित होती हैं.

वैज्ञानिक इस शोध को क्यों कर रहे हैं?

इस पूरी शोध प्रक्रिया का प्राथमिक और मुख्य लक्ष्य आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में दवा परीक्षण और मानव तंत्रिका संबंधी विकारों के अध्ययन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है.

नैतिक कारणों और सीमाओं के चलते वैज्ञानिक जीवित मानव मस्तिष्क का सीधे तौर पर आंतरिक परीक्षण या नमूना एकत्र नहीं कर सकते. ऐसे में, ये ज़ेनोकोर्टिकल चूहे एक अनूठे और अभूतपूर्व मॉडल या विकल्प के रूप में कार्य करते हैं. इस प्लेटफॉर्म का उपयोग वर्तमान में उन जटिल चिकित्सीय स्थितियों के उपचारों का अनुकरण और परीक्षण करने के लिए किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से केवल मनुष्यों को प्रभावित करती हैं या जिन्हें सामान्य जानवरों के शरीर में दोहराना लगभग असंभव माना जाता है. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं

सेरेब्रल पाल्सी: जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी की स्थिति का अनुकरण करके इसका अध्ययन करना.

फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया: मस्तिष्क से जुड़े इस गंभीर मनोभ्रंश विकार को समझना.

गंभीर ऑटिज्म और मिर्गी: इन विकारों के न्यूरोलॉजिकल कारणों की थाह पाना.

टिमोथी सिंड्रोम: यह एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है, जिसके नए उपचार वर्तमान में पूर्व-नैदानिक परीक्षण के महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं.

नैतिक बहस और भविष्य की चेतावनियां

हालांकि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय इस असाधारण उपलब्धि को तंत्रिका विज्ञान में एक क्रांतिकारी कदम मान रहा है, लेकिन इसने चिकित्सा जगत में एक तीखी और गंभीर नैतिक बहस को भी जन्म दे दिया है. बायोएथिसिस्ट्स (नैतिकता विशेषज्ञों) ने जानवरों के कल्याण, उनकी पीड़ा और अनजाने में होने वाले अवांछित संरचनात्मक बदलावों की बारीकी से जांच करने के लिए इस सात साल लंबी परियोजना पर शुरू से ही कड़ी नजर रखी है.

चूंकि वर्तमान चूहों का मस्तिष्क आकार में बहुत छोटा और संरचनात्मक रूप से इंसानों से इतना भिन्न है कि उनमें मानवीय चेतना विकसित होने की कोई संभावना नहीं मानी जाती है, फिर भी मुख्य शोधकर्ता सर्गियु पास्का ने एक बहुत बड़ी और स्पष्ट चेतावनी जारी की है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस संवेदनशील तकनीक को भविष्य में कभी भी प्राइमेट्स (यानी बंदरों, वानरों या अन्य नजदीकी जीवों) पर नहीं आजमाया जाना चाहिए. ऐसा करना विज्ञान की उन संज्ञानात्मक सीमाओं और नैतिक दायरों को पार कर सकता है, जो मानवता के लिए अत्यधिक खतरनाक और अनैतिक साबित हो सकते हैं.