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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफ्रांस ने ईरान को साइबर हमले का ठहराया जिम्मेदार, राजदूत तलब, प्रतिबंध लगाने की तैयारी

फ्रांस ने ईरान को साइबर हमले का ठहराया जिम्मेदार, राजदूत तलब, प्रतिबंध लगाने की तैयारी

फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने कहा कि यह अभूतपूर्व स्तर और अभूतपूर्व आक्रामकता के साथ फ्रांस की धरती पर तबाही के मकसद से किया गया पहला बड़े पैमाने का साइबर हमला था.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 09 Nov 2026 11:55 PM (IST)
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फ्रांस ने सोमवार (9 नवंबर, 2026) को पिछले महीने सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेटरों पर हुए साइबर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है. इस साइबर हमले के कारण देश के 700 सुपरमार्केट्स में खाने के सामान खराब हो गए थे. फ्रांस ने इस मामले में ईरान के राजदूत को तलब किया है. इसके साथ ही, फ्रांस ने इसके जवाब में ईरान पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा, ‘फ्रांस, ईरान की तरफ से फ्रांसीसी हितों को निशाना बनाते हुए अपने इलाके में किए गए अस्वीकार्य साइबर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता है.’

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ईरान को लेकर क्या बोले फ्रांसीसी विदेश मंत्री?

वहीं, विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘यह अभूतपूर्व स्तर और अभूतपूर्व आक्रामकता के साथ फ्रांस की धरती पर तबाही के मकसद से किया गया पहला बड़े पैमाने का साइबर हमला था.’ 

उन्होंने कहा, ‘यह देश के हितों और फ्रांसीसी नागरिकों की सुरक्षा पर एक बड़ा हमला है.’ उन्होंने कहा कि फ्रांस ने ईरानी राजदूत को तलब किया है और जवाबी कार्रवाई के तहत यूरोपीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, फ्रांस के इन आरोपों पर तेहरान की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

कब हुआ था फ्रांस में साइबर हमला?

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने 12 अक्टूबर को हुए इस साइबर हमले के दौरान हैकरों ने सुपरमार्केटों के रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर को अपने कंट्रोल में ले लिया था. उन्होंने डीफ्रॉस्ट साइकल को चालू करके रेफ्रिजरेटरों का तापमान बढ़ा दिया. इसके चलते बड़ी मात्रा में ताजा और फ्रोजेन फूड प्रोडक्ट्स खराब हो गए. यहां तक की इस वजह से कई रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स में आग भी लग गई.

पेरिस के प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने हमले की जांच अपने हाथों में ली

पेरिस के प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी और सोमवार (9 नवंबर) को हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का आरोप लगाया. प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने इसके लिए फारसी भाषा और ईरान में स्थित उपकरणों की तरफ इशारा करने वाले आईपी एड्रेस का हवाला दिया. प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने ईरान के IRGC से जुड़ी साइबर यूनिट ‘शहीद कावेह’ के प्रमुख, उसके दो डिप्टी और हमले में शामिल अन्य संभावित लोगों के खिलाफ जांच शुरू की है. 

यह भी पढ़ेंः इधर PM मोदी-जेलेंस्की की बातचीत, उधर जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री को घुमाया फोन, क्या हुई चर्चा?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 09 Nov 2026 11:55 PM (IST)
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France Cyber Attack IRGC IRAN
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