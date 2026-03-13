दुबई में जोरदार धमाके! बुर्ज खलीफा के पीछे उड़ता काला धुआं, इमारतें हिलीं, कोई घायल नहीं

संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में शुक्रवार को तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिससे शहर के केंद्रीय हिस्सों में इमारतें हिल गईं और काले धुएं का घना बादल फैल गया. यह बुर्ज खलीफा इमारत के पास हुआ है. एएफपी संवाददाता ने बताया कि उन्होंने बहुत बड़ा डबल ब्लास्ट सुना, जिसने इमारतों को हिला दिया और शहर के केंद्रीय जिले में काले धुएं का विशाल बादल छोड़ दिया.

दुबई मीडिया ऑफिस की पुष्टि

दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया कि एक सफल इंटरसेप्शन से निकला मलबा शहर के केंद्रीय इलाके में एक इमारत के बाहरी हिस्से पर गिरा, जिससे 'छोटी सी घटना' हुई. अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई. एक पोस्ट में मीडिया ऑफिस ने लिखा, 'अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सफल अवरोध से निकला मलबा शहर के केंद्रीय इलाके में एक इमारत के बाहरी हिस्से पर गिरा. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.'

Authorities confirm that debris from a successful interception caused a minor incident on the façade of a building in central Dubai. No injuries have been reported. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 13, 2026

शेख जायद रोड पर अफरा-तफरी

एएफपी के अनुसार, शेख जायद रोड की दिशा से सायरन की आवाजें सुनाई दीं. पुलिस ने इलाके को घेर लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (DIFC) में यह घटना हुई, और इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचा है.

ड्रोन घटनाओं का सिलसिला

गौरतलब है कि गुरुवार को भी दुबई में 'छोटी ड्रोन घटना' की सूचना मिली थी. उस समय भी एएफपी संवाददाता ने शहर के डाउनटाउन में धमाके की आवाजें सुनी थीं. दुबई सरकार के मीडिया ऑफिस ने कहा था, 'दुबई अधिकारी अल बदाअ क्षेत्र में एक छोटी ड्रोन घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी को चोट नहीं आई.'

गल्फ क्षेत्र को 28 फरवरी से जारी मध्य पूर्व युद्ध में ईरान के हमलों का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ा है. इस संघर्ष में अब तक क्षेत्र में 24 लोग मारे गए हैं, जिनमें सात अमेरिकी सैनिक और 11 नागरिक शामिल हैं.