हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हॉर्मुज का इस्तेमाल प्रेशर बनाने...', गल्फ देशों की बैठक में कतर की अपील, अमेरिका ने दे रखी है धमकी

'हॉर्मुज का इस्तेमाल प्रेशर बनाने...', गल्फ देशों की बैठक में कतर की अपील, अमेरिका ने दे रखी है धमकी

Middle East Conflict: गल्फ देशों की बैठक में कतर ने हॉर्मुज खुलवाने का आग्रह किया है. साथ ही इस मांग को परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी मांगों से अलग रखा है. यूएस लगातार रास्ते को खोलने दवाब बना रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 28 Apr 2026 07:26 PM (IST)
Preferred Sources

Gulf Countries Meeting amid Middle East Tesnion: मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर कतर ने खाड़ी देश के नेताओं के साथ बैठक में आग्रह किया है. इसमें कहा गया है कि वैश्विक नजर से सबसे खास जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रेशर बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. 

कतर की तरफ से यह आग्रह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. माजिद बिन मोहम्मद अल-अंसारी ने किया है. उन्होंने कहा कि यह एक प्राकृतिक मार्ग है. इसे राजनीतिक या सैन्य संघर्ष का बंधक नहीं बनाया जा सकता है. 

इसके अलावा कतर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ईरान-अमेरिका की जंग में इस महत्वपूर्ण जलमार्ग का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए अस्वीकार्य है. साथ ही आह्वान किया कि दुनिया के एनर्जी सेक्टर की सुरक्षा पर इसका प्रभाव पड़ेगा. साथ ही तत्काल सुरक्षित नौवहन फिर शुरु करने की अपील की गई. 

हॉर्मुज में हजारों की संख्या में फंसे हैं जहाज

यह टिप्पणियां ऐसे वक्त आई हैं, जब वैश्विक तेल का 20 प्रतिशत हिस्सा खतरे में है. हजारों की संख्या में जहाज फंसे हुए हैं. इससे बीमा कंपनियों को युद्ध से होने वाले जोखिम और नुकसान कवरेज को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. साथ ही प्रीमियम लागत में भी इजाफा हुआ है. 

मिडिल ईस्ट में बने हालात और हॉर्मुज पर सैन्य रुकावट को लेकर गल्फ देशों की खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के सदस्य देशों की बैठक हुई. इसी बैठक में हॉर्मुज को खोलने की बात कही गई है. ये प्रस्ताव नौवाहन को व्यापक परमाणु चर्चाओं से अलग रखा हुआ है. 

इंटरनेशनल प्रेशर में हुई गल्फ देशों की बैठक
अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सोमवार को हुई गल्फ देशों की बैठक किसी इंटरनेशनल प्रेशर के चलते हुई है? इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हॉर्मुज को फिर से खोलने की ईरानी योजना पर समीक्षा कर रहे हैं. 

इधर, जलमार्ग बंद रहने पर सैन्य कार्रवाई की धमकी भी अमेरिका की तरफ से दी गई है. कतर के अधिकारियों ने बताया कि स्थिति गंभीर बनी हुी है. यह आशंका है कि हॉर्मुज बंद रहना एक स्थिर संघर्ष में बदल सकता है. यह दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करेगा. 

ये भी पढ़ें : 'हर धार्मिक संस्था के लिए नियम जरूरी', निजानुद्दीन की औलिया दरगाह से जुड़े मामले में क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?

Published at : 28 Apr 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Qatar Iran-US WORLD NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी दो नई अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई झंडी, कितने राज्यों से गुजरेंगी और क्या होगा रूट, जानें सब कुछ
PM मोदी दो नई अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई झंडी, कितने राज्यों से गुजरेंगी और क्या होगा रूट, जानें सब कुछ
इंडिया
'हॉर्मुज का इस्तेमाल प्रेशर बनाने...', गल्फ देशों की बैठक में कतर की अपील, अमेरिका ने दे रखी है धमकी
'हॉर्मुज का इस्तेमाल प्रेशर बनाने...', गल्फ देशों की बैठक में कतर की अपील, अमेरिका ने दे रखी है धमकी
इंडिया
Petrol Diesel Price Hike: क्या चुनाव के बाद बढ़ जाएगा पेट्रोल-डीजल का दाम? सरकार ने दे दिया जवाब
क्या चुनाव के बाद बढ़ जाएगा पेट्रोल-डीजल के दाम? सरकार ने दे दिया जवाब
इंडिया
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
Advertisement

वीडियोज

Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला?
Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला? | BJP | TMC | News
Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में PM मोदी ने दी 6350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
वाराणसी में PM मोदी ने दी 6350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
आईपीएल 2026
क्यों हो रही इस पुलिस वाले की चर्चा, IPL 2026 में बचाई लुंगी एनगिडी की जान! रह चुका विराट और गंभीर का पुराना साथी
क्यों हो रही इस पुलिस वाले की चर्चा, IPL 2026 में बचाई लुंगी एनगिडी की जान! रह चुका विराट-गंभीर का पुराना साथी
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
साउथ सिनेमा
राजामौली की 'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
ट्रेंडिंग
DC vs RCB में कोहली नहीं, इस ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने लूटी महफिल! कैमरा भी छोड़ बैठा मैच, वायरल हुआ क्यूट मोमेंट
DC vs RCB में कोहली नहीं, इस ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने लूटी महफिल! कैमरा भी छोड़ बैठा मैच, वायरल हुआ क्यूट मोमेंट
हेल्थ
Pregnancy Care in Summer: बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget