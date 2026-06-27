'स्वागत है, लेकिन...', ट्रंप ने अपनी फोटो वाला अमेरिकी पासपोर्ट किया पेश, जानें इसकी खासियत

अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (26 जून) एक लिमिटेड-एडिशन US पासपोर्ट का नया डिजाइन पेश किया. इस स्पेशल वर्जन में उनकी फोटो भी लगी है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर डिजाइन शेयर करते हुए लिखा, "USA का नया पासपोर्ट, जिस पर लिखा है- 'स्वागत है, लेकिन अच्छे से रहो."

ट्रंप की ओर से जारी पासपोर्ट के सैंपल पेज पर रिज़ॉल्यूट डेस्क के पास खड़े अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर है, जिसके बैकग्राउंड में 'डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस' (आज़ादी की घोषणा) का मूल टेक्स्ट है और नीचे उनके हस्ताक्षर छपे हैं. सामने वाले पेज पर जॉन ट्रंबुल की मशहूर पेंटिंग "द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस" दिखाई गई है.

हाल ही में सामने आए इस नए डिजाइन में ट्रंप की एक ऐसी तस्वीर (रेंडरिंग) का इस्तेमाल किया गया है जो वॉशिंगटन की स्मिथसोनियन नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में मौजूद उनके पोर्ट्रेट पर आधारित है. बता दें कि यह इस साल अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी की गई पहले की फोटोज से अलग है, जिनमें राष्ट्रपति को एक अलग ही तस्वीर के जरिए पेश किया गया है.

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क्या है इसकी खासियत?

व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर पासपोर्ट डिजाइन शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नया US पासपोर्ट. इस खास पासपोर्ट की घोषणा सबसे पहले अप्रैल में अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न के तौर पर की गई थी. अमेरिकी अधिकारियों ने इसे अमेरिका की 250वीं सालगिरह के ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए एक लिमिटेड-एडिशन अमेरिकी पासपोर्ट बताया था, जिसमें सामने और अंदर के कवर पर खास आर्ट वर्क और बेहतर इमेज दिखाई गई है.

अमेरिकी अधिकारी ने क्या बताया?

CNN से उस दौरान बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि पासपोर्ट का ये खास वर्जन वॉशिंगटन पासपोर्ट एजेंसी से मिलने वाला डिफ़ॉल्ट पासपोर्ट होगा और ये उन लोगों के लिए है जो उस ऑफिस में जाकर अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएंगे. अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन ऑप्शन के साथ ही दूसरी जगहों पर भी पासपोर्ट का मौजूदा डिजाइन बना रहेगा.

बता दें कि अमेरिकी पासपोर्ट के अंदर के फ्रंट कवर पर पर्सी मोरन की बनाई फ्रांसिस स्कॉट की एक पेंटिंग है. यह पेंटिंग फोर्ट मैकहेनरी पर हुई बमबारी के ठीक अगली सुबह की है. इसके अलावा इसमें अमेरिका के राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां भी अंदर के फ्रंट कवर पर छपी हैं.

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