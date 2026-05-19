ट्रंप बोले- हमें फिर से करना होगा ईरान पर हमला, UAE का दावा- 48 घंटे में मार गिराए 6 ड्रोन्स

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तकरार खत्म होती नजर नहीं आ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी दे दी है. उनसे मंगलवार (19 मई) एक रिपोर्टर ने ईरान पर स्ट्राइक करने को लेकर सवाल किया. ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि ईरान के खिलाफ फिर से स्ट्राइक नहीं होगी. इस बीच यूएई ने दावा किया है कि उसने पिछले 48 घंटों में छह ड्रोन मार गिराए हैं.

ट्रंप से रिपोर्टर ने पूछा, 'कल हम ईरान के खिलाफ स्ट्राइक करने के कितना करीब थे?' ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा, 'हम बस एक घंटे की ही दूरी पर थे. कल मुझे एक फोन कॉल आया था और कहा गया कि सर, क्या हम थोड़ा रुक सकते हैं. हम डील के बेहद करीब हैं.'

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर क्या बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कहा, 'मुझे लगता है कि परमाणु के मामले को सुलझाना जरूरी है और यह सबसे ज्यादा अहम है.' उन्होंने ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू होने को लेकर कहा, 'हम दो-तीन दिन, शुक्रवार, शनिवार या रविवार को फिर से बातचीत शुरू कर सकते हैं. यह अगले हफ्ते की शुरुआत में भी हो सकती है.' ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, 'हमें ईरान को एक और बड़ा झटका देना पड़ सकता है. अभी मैं निश्चित नहीं हूं. आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा.'

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : 'एजेंट झुक गया, अभिषेक बनर्जी...', फाल्टा उपचुनाव लड़ने से जहांगीर के इनकार पर BJP का रिएक्शन, TMC बोली- ये दादागिरी