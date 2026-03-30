चीन के दो जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर लिया है. ये दोनों जहाज चीन की सरकारी कंपनी COSCO शिपिंग लाइंस के हैं. इन्होंने सोमवार को होर्मुज पार किया. मरीन ट्रैफिक जहाज ने जानकारी देते हुए आंकड़े जारी किए हैं. इसमें बताया गया है कि होर्मुज बंद होने के बाद पहली बार है, जब किसी बड़े कंटेनर कैरियर ने समुद्री रास्ते को पार किया है.

यह जहाज चीन की कंपनी कोस्को की मेक्स सर्विस से संचालित होते हैं. यह ओशन अलायंस नेटवर्क का हिस्सा हैं. चीन के ये दोनों जहाज मलेशिया के पोर्ट क्लांग की ओर जा रहे हैं. इन्हीं दोनों कंटेनर जहाजों को शुक्रवार को होर्मुज पार करने से रोक दिया गया था. तब यह यूटर्न लेकर वापस आ गए थे. हालांकि, ईरान ने इन्हें निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया था लेकिन यह वापस लौट आए थे. क्रू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था.

मरीन ट्रैफिक ने क्या जानकारी दी?

इसके अलावा अल्ट्रा-लॉर्ज जहाज सीएससीएल इंडियन ओशियन और सीएसएसीएल आर्टिक ओशियन के होर्मुज पार करने की जानकारी मरीन ट्रैफिक ने जानकारी दी. सोशल मीडिया पर जानकारी पोस्ट करते हुए लिखा कि सीएससीएल इंडियन ओसियन ने होर्मुज पार किया. फिर सीएसएसीएल आर्टिक ओशियन ने समुद्री रास्ता पार किया.

हमले के बाद से ईरान ने कर रखी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी

इधर, युद्ध के चलते ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी कर दी है. इससे कच्चे तेल और ईंधन की सप्लाई में कमी आई है. ईरान ने इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद इस रास्ते की नाकेबंदी कर दी है. वहीं ईरान ने साफ कहा है कि वह इजरायल और अमेरिका से जुड़े जहाज नहीं गुजरने देगा. उन पर हमले करेगा. इधर, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, इराक जैसे देशों में कुछ जहाज रास्ते से गुजर रहे हैं. इसके अलावा ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस लगाने की योजना भी बना रहा है. वहां की संसद एक ड्राफ्ट बिल भी लाने वाली है, इसपर काम जारी है.