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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश: पूर्व क्रिकेट कैप्टन शाकिब के घर बम से हमला, शेख हसीना की PC में थे शामिल

बांग्लादेश: पूर्व क्रिकेट कैप्टन शाकिब के घर बम से हमला, शेख हसीना की PC में थे शामिल

कुछ कट्टरपंथी गुटों ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मगुरा के निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के घर पर कई पेट्रोल बम फेंके.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Aug 2026 11:32 PM (IST)
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बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान के घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है. यह हमला बुधवार को नई दिल्ली में हुई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कुछ घंटों बाद किया गया है. घटना मगुरा-1 में स्थित बांग्लादेश के पूर्व सांसद के घर पर हुई है. 

बताया जा रहा है कि कुछ कट्टरपंथी गुटों ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मगुरा के निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के घर पर कई पेट्रोल बम फेंके. घटना रात करीब 8:45 पर सामने आई है. इसके अलावा घर में तोड़-फोड़ भी की गई है. शाकिब ने नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रीलंका से जुड़कर शेख हसीना के साथ बात भी की थी. 


पुलिस ने घटना से जुड़ी क्या जानकारी साझा की? 

पुलिस ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के नई दिल्ली में अपदस्थ पीएम शेख हसीना के मीडिया कार्यक्रम में शामिल होने के कुछ घंटों बाद बांग्लादेश के मागुरा जिले में उनके घर पर अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला किया. 

मागुरा सदर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी अधिकारी मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने बताया, 'घटना करीबन 9 बजे मागुरा शहर के केशव मोड़ इलाके में शाकिब के घर पर हुई.  द डेली स्टार को दिए बयान के मुताबिक, कई उपद्रवियों ने घर पर ईंट के टुकड़े फेंके. खिड़िकयां तोड़ दीं. उन्होंने घर में आग लगाने की भी कोशिश की.'

घर के बाहर सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात

पुलिस के मुताबिक, फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. इसमें शामिल लोगों की पहचान तुरंत पता नहीं चल सकी है. घर के आसपास सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं. जांच की जा रही है. 

दिल्ली में हुए कार्यक्रम में शेख हसीना ने संबोधित किया था. पिछले साल उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था. तब से वह भारत में रह रही हैं. अधिकारियों ने फिलहाल इस घटना को शेख हसीना की पीसी से नहीं  जोड़ा है. किसी भी ग्रुप ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 05 Aug 2026 10:54 PM (IST)
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