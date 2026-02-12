Canada Shooting: कनाडा के स्कूल में फायरिंग करने वाली निकली 18 वर्षीय ट्रांसजेंडर महिला, पहले मां और सौतेले भाई को उतारा मौत के घाट, फिर....
कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हुए एक दर्दनाक स्कूल शूटिंग मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है. Canada School Shooting British Columbia की इस घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें हमलावर भी शामिल है. 24 अन्य लोग घायल हुए हैं. यह हमला मंगलवार (10 फरवरी 2026) को टंबलर रिज नाम के छोटे से कस्बे में हुआ, जहां लगभग 2,400 लोग रहते हैं. पुलिस के अनुसार, यह हाल के वर्षों में कनाडा की सबसे बड़ी गोलीबारी की घटनाओं में से एक है.
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने हमलावर की पहचान 18 वर्षीय जेसी वैन रूटसेलार के रूप में की है. पुलिस अधिकारी ड्वेन मैकडोनाल्ड ने बताया कि हमलावर एक ट्रांसजेंडर महिला थी, जो जन्म से पुरुष थी. वह 4 साल पहले उसी हाई स्कूल से पढ़ाई छोड़ चुकी थी, जहां हमला हुआ. पुलिस के अनुसार, हमलावर पहले हथियार रखने का लाइसेंस रखती थी, लेकिन वह खत्म हो चुका था. उसके घर से पहले भी हथियार जब्त किए गए थे, लेकिन बाद में वापस कर दिए गए. पुलिस ने यह भी बताया कि उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं थीं. कई बार पुलिस को उसके घर जाना पड़ा था. प्रांतीय मानसिक स्वास्थ्य कानून के तहत उसे जांच के लिए हिरासत में भी लिया गया था.
घटना कैसे हुई?
पुलिस के अनुसार, हमलावर ने सबसे पहले अपने घर में अपनी 39 वर्षीय मां और 11 साल के सौतेले भाई की हत्या की. इसके बाद वह पास के हाई स्कूल पहुंची और वहां गोलीबारी की. स्कूल के अंदर 6 लोग मृत पाए गए. इनमें एक 39 वर्षीय महिला शिक्षक और पांच छात्र शामिल थे. तीन 12 साल की लड़कियां और दो लड़के (12 और 13 साल के) मारे गए. एक छात्र सीढ़ियों के पास मिला, जबकि बाकी लाइब्रेरी में मिले. पुलिस ने बताया कि स्कूल में मारे गए लोगों से हमलावर का कोई पारिवारिक संबंध नहीं था. अभी तक यह साफ नहीं है कि किसी को खास तौर पर निशाना बनाया गया था या नहीं. हमलावर ने बाद में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटनास्थल से एक लंबी बंदूक और एक बदली हुई पिस्तौल बरामद की गई.
पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया
पुलिस घटना के दो मिनट के अंदर स्कूल पहुंच गई थी. जब अधिकारी पहुंचे तो उनकी दिशा में भी गोली चलाई गई. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि पूरा देश टंबलर रिज के लोगों के साथ खड़ा है. सरकारी इमारतों पर 7 दिन तक झंडे आधे झुके रहेंगे. ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने इसे त्रासदी बताया और लोगों से एक-दूसरे का साथ देने की अपील की.
कनाडा में बंदूक कानून
कनाडा में सख्त गन कंट्रोल कानून हैं और स्कूल शूटिंग की घटनाएं बहुत कम होती हैं. 2020 में नोवा स्कोटिया में 13 लोगों की हत्या के बाद सरकार ने कई नए हथियारों पर प्रतिबंध लगाया था. इस ताजा घटना के बाद फिर से बंदूक नियंत्रण कानूनों पर चर्चा तेज हो सकती है. स्कूल जिला प्रशासन ने हाई स्कूल और एलीमेंट्री स्कूल को पूरे सप्ताह के लिए बंद कर दिया है. यह घटना कनाडा के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जा रही है.
