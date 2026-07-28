अहमदाबाद प्लेन क्रैश जांच की कब आएगी फाइनल रिपोर्ट? आया बड़ा अपडेट

अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दुर्घटना की अंतिम जांच रिपोर्ट 15 सितंबर तक आने की संभावना है. सरकार ने कहा कि जांच का काम जारी है और रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे सीलबंद लिफाफे में अदालत में जमा कराया जाए. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की है.

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि इस हादसे की जांच अंतरराष्ट्रीय नियमों और प्रोटोकॉल के तहत की जा रही है. चूंकि जांच प्रक्रिया में अन्य देशों की एजेंसियों की भी भूमिका है, इसलिए रिपोर्ट तैयार होने में समय लग रहा है. इस बीच दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान के मुख्य पायलट सुमित सबरवाल के पिता समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में चिंता जताई है. उनका कहना है कि इस हादसे में 241 लोगों की जान गई थी और जांच के दौरान पूरी जिम्मेदारी पायलटों पर डालने की कोशिश की जा रही है.

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निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना बेहद जरूरी- याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना बेहद जरूरी है ताकि हादसे के वास्तविक कारण सामने आ सकें और किसी एक पक्ष को बिना पर्याप्त सबूत के जिम्मेदार न ठहराया जाए. अब इस मामले में सभी की नजर 15 सितंबर तक आने वाली जांच रिपोर्ट पर है, जिससे हादसे के कारणों और जिम्मेदारियों को लेकर अधिक स्पष्ट जानकारी सामने आ सकती है. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी मांग की थी कि मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखा जाए और उनकी पूरी तरह जांच की जाए. उनका तर्क था कि इतने बड़े विमान हादसे में किसी भी सबूत के नष्ट होने या नजरअंदाज होने से जांच प्रभावित हो सकती है.

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