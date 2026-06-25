जिसकी हुड्डी से हुआ केतन अग्रवाल हत्याकांड का खुलासा, वो शख्स कौन है चेतन चौधरी?

राजा रघुवंशी के बाद अगर किसी केस ने देश को अंदर तक हिला दिया है, वो है पुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड. इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं. माना जा रहा है कि सभी का इस केस पर ध्यान चेतन चौधरी पर है. माना जा रहा है कि चेतन सिया का कथित बॉयफ्रेंड है. साथ ही इस हत्याकांड का सह-आरोपी है. अब उसके परिवार ने कहा है कि चेतन को गलत तरीके से फंसाया गया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि जब केतन अग्रवाल 18 जून को सिया गोयल के साथ लोनावला के लोहागढ़ किले गए थे, तो चेतन चौधरी भी वहीं पहुंच गया था. सीसीटीवी फुटेज में वह भरी गर्मी में हुड्डी पहना हुआ था. पुलिस ने जानकारी दी कि उसने बचने के लिए अपना मोबाइल फोन अपने कोंढवा स्थित घर में ही छोड़ दिया था.

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आइए जानते हैं, चेतन चौधरी कौन है?

22 साल उम्र. बीबीए स्टूडेंट और पुणे के कोंढवा का रहने वाला है. उसका परिवार गुलटेकड़ी मार्केट यार्ड में धनश्री ट्रेडर्स नाम से किराने की थोक और खुदरा दुकान चलाता है. चेतन ने पूछताछ में बताया है कि भागने के बारे में बात हुई थी. इस पर विचार छोड़ दिया गया. सिया को लगता था कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी. पुलिस का आरोप है कि दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने के फैसला किया था.

पुलिस ने किन धाराओं के तहत किया मामला दर्ज

पुलिस के मुताबिक, सिया सगाई तोड़ने और चेतन के साथ भागने की प्लानिंग में थी. उसको लगता था कि ऐसा करने से उसके परिवार की बदनामी होगी. चेतन के वकील ने कहा है कि इस मामले में हुई एफआईआर में चेतन के रोल का वर्णन नहीं है. उनपर लगाए आरोप ठोस नहीं है. सिर्फ इतना कहा गया है कि वह सिया का बॉयफ्रेंड है. इसी आधार पर फंसाया गया है. ऐसे में जांच जारी है. दोनों पर 103 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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