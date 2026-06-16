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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExclusive: 'बंगाल में भूपेंद्र यादव ऑपरेशन....', TMC के बागी सांसदों को लेकर फायर हुए सौगत रॉय, अमित शाह को लेकर क्या कहा

Exclusive: 'बंगाल में भूपेंद्र यादव ऑपरेशन....', TMC के बागी सांसदों को लेकर फायर हुए सौगत रॉय, अमित शाह को लेकर क्या कहा

टीएमसी के बागी नेताओं को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि लालच और डर के जरिए हमारे नेताओं को बागी बनाया गया है.

Reported By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 02:39 PM (IST)
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बंगाल चुनाव के बाद से टीएमसी में जारी सियासी बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है. इसी को लेकर टीएमसी सांसद सौगत रॉय से एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की. उन्होंने एबीपी न्यूज को बताया कि  20 गद्दार सांसद स्पीकर को जब मिले, उससे 2 घंटा पहले हमारे 2 सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी दी थी, जिसमें लिखा था फ़ैसला लेने से पहले हमारा पक्ष सुनिए.

उन्होंने बताया कि हमारे सांसदों की ओर से स्पीकर को लिखी गई चिट्टी के बाद स्पीकर के दफ्तर से अभिषेक को मेल आया लेकिन बीजेपी की बदले की भावना से जो कार्रवाई चल रही थी इसी के चलते वो नहीं पहुंच पाए. ये कीर्ति आजाद ने भी बता दिया था लेकिन अभी फाइनल डेट नहीं आई है कि कब मिलेंगे. उन्होंने बंगाल की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी को प्रताड़ित किया जा रहा है. 

सौगत रॉय ने बताया कि हम कहेंगे कि एक ही पार्टी है TMC और उसकी लीडर ममता बनर्जी है, इसी को स्वीकृति मिलनी चाहिए न कि किसी दूसरे को. कोई भी सांसद निकलकर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है जिसका नाम किसी ने नहीं सुना तो ऐसे में संविधान के 10वाें शेड्यूल के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए.

क्या बोले सौगत रॉय 
उन्होंने आगे कहा कि 20 सांसदों को बागी होने के लिए मजबूर किया गया है. लालच और डर के जरिए बागी बनाया गया. CBI और ED का डर दिखाया गया कि जो अभिषेक के साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ होगा और पैसों का भी लालच दिया गया. इन लोगों को अगली बार 10 हजार वोट भी नहीं मिलेगा.

भूपेंद्र यादव और अमित शाह का जिक्र कर क्या कहा
टीएमसी सांसद ने बताया कि बचने का एक ही रास्ता है मर्ज करने का जो भूपेंद्र यादव ने उन्हें दिया होगा. भूपेंद्र यादव और अमित शाह सब लोग इसमें शामिल हैं. सब दौड़कर भूपेंद्र यादव के घर पर जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में भूपेंद्र यादव ऑपरेशन लोटस के इंचार्ज हैं. उन्होंने आगे कहा कि काकोली इसलिए आरोप लगा रही हैं क्योंकि कल्याण बनर्जी ममता के साथ है और काकोली गद्दारी करके कॉकरोच पार्टी में चली गई हैं लेकिन मैं संसद में रहता हूं, काकोली के आरोप गलत हैं.

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Published at : 16 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
TMC Bhupender Yadav Saugata Roy WEST BENGAL
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