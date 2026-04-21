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कोलकाता के एक अस्पताल में लगी आग, अफरातफरी के बीच मरीजों को किया जा रहा शिफ्ट
कोलकाता के आनंदलोक अस्पताल में आग गई है. आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं हैं. अफरातफरी के बीच अस्पताल में भर्ती मरीजों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जा रहा है. हालांकि अब तक साफ नहीं है कि घटना के समय अस्पताल में कितने लोग भर्ती थे.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL