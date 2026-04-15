'मेरी गाड़ी चेक करने की कोशिश, PM मोदी-अमित शाह की क्यों नहीं?' इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं ममता

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाई हुई है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार (15 अप्रैल 2026) को आरोप लगाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जाते समय केंद्रीय बलों ने उनकी कार की तलाशी लेने की कोशिश की. ममता बुनर्जी का यह आरोप चुनाव आयोग के उस कथित आदेश के एक दिन बाद आया है, जिसमें उसने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों की गाड़ी की तलाशी लेने का निर्देश दिया था.

पीएम मोदी की गाड़ी की तालाशी क्यों नहीं: ममता बनर्जी

उत्तरी दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, आज केंद्रीय सुरक्षा बल दम दम हवाई अड्डे पर मेरी कार की तलाशी लेने भी आए. मैंने कहा तलाशी लो...तलाशी लो. मैं चाहती हूं कि वे तलाशी लें. अगर तृणमूल के सभी नेताओं की कारों की तलाशी ली जा रही है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीआरपीएफ (CRPF) के वाहनों की तलाशी नहीं ली जाएगी?'

मैं कोई चोर नहीं हूं: ममता बनर्जी

सीएम ममता बनर्जी ने पूछा, 'बीजेपी नेताओं की कारों की तलाशी क्यों नहीं ली जाएगी? सिर्फ तृणमूल की कारों की ही तलाशी क्यों ली जाएगी? भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर अपना हमला और तेज करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर आपमें हिम्मत है तो बाकियों को छोड़कर, रोज मेरी गाड़ी की तलाशी लीजिए. आज भी वे जल्दबाजी में आए थे, मैंने उन्हें जाने दिया, लेकिन वे डरकर भाग गए. वे मेरी गाड़ी की तलाशी लेने आए थे, मुझे खुशी हुई. मैं कोई चोर नहीं हूं.'

मैं वेतन के तौर पर एक भी पैसा नहीं लेती: ममता बनर्जी

उन्होंने कहा, 'मैं सरकार से वेतन के तौर पर एक भी पैसा नहीं लेती. तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर आरोप लगाया कि उसने पश्चिम बंगाल में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों के लिए तैनात सभी फ्लाइंग सर्विलांस टीमों को खास निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों के तहत, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर, तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं और उनके करीबी रिश्तेदारों के वाहनों की जांच की जाएगी. वाहनों की इस जांच में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी भी शामिल हैं.

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