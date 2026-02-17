Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को धमकी कौन दे रहा है? मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि चुनाव आयोग (ECI) नियमों के बाहर कुछ नहीं कर सकता. तुम लोग खत्म हो जाओगे. मैं आयोग के सभी लोगों पर दोष नहीं लगा रही हूं, लेकिन मुझे यह मोहम्मद बिन तुगलक जैसी कार्यशैली पसंद नहीं है. वे वॉशिंग मशीन की तरह हैं, जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को धोकर खत्म कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं. अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो मार दो. मैं लोगों के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूं. हमारे पास सभी सबूत हैं, हम सबको बेनकाब करेंगे. देखो, बांग्लादेश में चुनाव कितने शांति से हुए थे. तुम्हारा धमकी भरा कल्चर लोकतंत्र को खत्म कर रही है.

हर राज्य के मामले में दखल दे रहा चुनाव आयोगः ममता बनर्जी

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार (17 फरवरी) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘चुनाव आयोग (ECI) हर राज्य के मामलों में दखल दे रहा है. यह एक तुगलकी आयोग है. अगर आप अपनी हद पार करेंगे, तो जनता छक्का मारकर जवाब देगी. अधिकारियों को और आम लोगों को भी परेशान किया जा रहा है.’

उन्होंने कहा कि साल 2026 के बाद केंद्र सरकार सत्ता में नहीं रहेगी. अगर कोई लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसका मुंहतोड़ जवाब दूंगी. जरूरत पड़ी तो मैं इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाऊंगी.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना

उन्होंने आगे कहा, ‘भाजपा कहती है कि बाजारों में मांस नहीं बेचा जाएगा. ऐसा आदेश देकर भाजपा बंगाल में किसके वोट हासिल करना चाहती है? यहां हर कोई मांस और मछली खाता है. कुछ लोग शाकाहारी भोजन भी करते हैं.’