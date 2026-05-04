पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत को ओर बढ़ रही बीजेपी, इस एक एग्जिट पोल ने दिखाए सबसे सटीक नतीजे

पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है. भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने वाला है. बीजेपी खबर लिखने तक 192 सीटों पर आगे चल रही थी. अहम बात यह भी है कि एग्जिट पोल में भी बीजेपी की जीत दिखाई गई थी. इस दौरान एक एग्जिट पोल ऐसा भी था, जो एक दम सही साबित हुआ. प्रजा पोल ने अपने एग्जिट पोल में भाजपा की प्रचंड जीत को दिखाया था.

प्रजा पोल ने बताया कि भाजपा को 178 से 208 सीटें मिल सकती हैं. वहीं तृणमूल कांग्रेस को 85 से 110 सीटें मिल सकती हैं. जबकि 5 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने का दावा किया था. अगर चुनाव आयोग के दोपहर 3 बजे तक के रुझान को देखें तो भाजपा 192 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं टीएमसी 96 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं अन्य पार्टियां 5 सीटों पर आगे चल रही है. लिहाजा प्रजा पोल का एग्जिट पोल लगभग सही साबित होता दिख रहा है.

ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर का क्या है हाल

भवानीपुर में भाजपा ने शुरुआती रुझानों में टीएमसी को कड़ी टक्कर दी थी. इस पर ममता के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी खड़े हुए थे, लेकिन वे फिलहाल पिछड़ गए हैं. चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक 12 राउंड की गिनती तक ममता बनर्जी को 44729 वोट मिले, जबकि सुवेंदु को 37545 वोट मिले. वे ममता से 7184 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

सीएम ममता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से क्या की अपील

ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के बीच अपने पार्टी उम्मीदवारों और एजेंटों से सतर्क रहने और मतगणना केंद्र छोड़कर नहीं जाने की अपील की. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और निर्वाचन आयोग ने मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा की बढ़त दिखाने की योजना बनाई गई है.

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