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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत-चीन समेत दुनिया के इन देशों के पास है सबसे घातक एयरफोर्स, टॉप 10 में नहीं है ईरान

भारत-चीन समेत दुनिया के इन देशों के पास है सबसे घातक एयरफोर्स, टॉप 10 में नहीं है ईरान

Top 10 most powerful countries: रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स रखता है, जिसकी क्षमता अमेरिका के मुकाबले लगभग एक-तिहाई है. वहीं चीन तीसरे स्थान पर है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 29 Mar 2026 11:34 AM (IST)
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दुनियाभर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, जैसे यूक्रेन संकट और मध्य पूर्व में हालात, के बीच सैन्य खर्च लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च 2.44 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 6.8% ज्यादा है. इसके चलते दुनिया भर के देश अपनी हवाई ताकत को तेजी से मजबूत कर रहे हैं.

क्यों अहम है एयर पावर
हवाई शक्ति लंबे समय से वैश्विक ताकत का अहम पैमाना रही है. 20वीं सदी की शुरुआत से ही युद्धों में एयरफोर्स निर्णायक भूमिका निभाती आई है और आज भी यह किसी भी देश की सैन्य क्षमता का प्रमुख हिस्सा मानी जाती है.

लगातार बढ़ रही है हवाई ताकत
दुनिया के कई देश अपनी एयरफोर्स को आधुनिक बना रहे हैं, नए लड़ाकू विमान शामिल कर रहे हैं और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, ताकि रणनीतिक बढ़त हासिल की जा सके.

अमेरिका सबसे ताकतवर
अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स रखता है. उसकी हवाई ताकत इतनी ज्यादा है कि वह अकेले ही रूस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान की संयुक्त ताकत से भी आगे है. इसका एक बड़ा कारण वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका की करीब 40% हिस्सेदारी है.

दूसरे और तीसरे स्थान पर रूस और चीन
रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स रखता है, जिसकी क्षमता अमेरिका के मुकाबले लगभग एक-तिहाई है. वहीं चीन तीसरे स्थान पर है और वह तेजी से अपनी हवाई क्षमता को आधुनिक तकनीक के जरिए बढ़ा रहा है.

भारत बना चौथा सबसे ताकतवर देश
भारत2025 में दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स वाला देश बन गया है. भारत के पास कुल 2,229 सैन्य विमान हैं. यह उपलब्धि देश के बढ़ते रक्षा बजट, तेज़ी से हो रहे आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास और बड़ी सैन्य ताकत का नतीजा मानी जा रही है.

टॉप-10 देशों की सूची (2025)

Global Firepower 2025 के अनुसार सबसे ताकतवर एयरफोर्स वाले देशों की सूची इस प्रकार है:

  • अमेरिका - 13,043 विमान
  • रूस - 4,292 विमान
  • चीन - 3,309 विमान
  • भारत - 2,229 विमान
  • दक्षिण कोरिया - 1,592 विमान
  • जापान - 1,443 विमान
  • पाकिस्तान - 1,399 विमान
  • मिस्र - 1,093 विमान
  • तुर्की - 1,083 विमान
  • फ्रांस - 976 विमान

भारत की बढ़ती सैन्य ताकत
भारत का ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 है, जो उसकी मजबूत सैन्य स्थिति को दर्शाता है. देश रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश, आधुनिक तकनीक और विशाल सैन्य बल के दम पर तेजी से वैश्विक ताकत के रूप में उभर रहा है.

भविष्य में और बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा
वैश्विक तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के चलते आने वाले समय में देशों के बीच हवाई ताकत की प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना है. ऐसे में एयरफोर्स किसी भी देश की सुरक्षा और रणनीतिक ताकत का सबसे बड़ा आधार बनी रहेगी.

Published at : 29 Mar 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Airforce Russia INDIA Powerful Countries CHINA
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