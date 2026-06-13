TMC के बागी सांसदों की लिस्ट में जुड़ा नया नाम, सुदीप बंदोपाध्याय ने भी छोड़ा ममता का साथ?

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बिखरती हुई नजर आ रही है. पार्टी के 19 सांसदों के बागी होने की चर्चा है और अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है. टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय शनिवार (13 जून) को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे. सुदीप बंदोपाध्याय के साथ बागी सांसद शताब्दी रॉय ने भी भूपेंद्र यादव से मीटिंग की. इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल और तेज हो गई है.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर चली बैठक में क्या-क्या बात हुई, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिली है. अहम बात यह भी है कि इस मीटिंग में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हुए. हालांकि वे थोड़ा पहले ही निकल गए. सुदीप बंदोपाध्याद, शताब्दी रॉय और भूपेंद्र यादव के बीच करीब एक घंटे तक मीटिंग चली. अगर सुदीप भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो यह ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका बन सकते हैं, क्यों कि पार्टी के 19 सांसदों के पहले ही अलग होने की चर्चा है.

सुदीप बंदोपाध्याय और टीएमसी के बीच क्या बढ़ गई है दूरी

सुदीप टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और वे सबसे पुराने चेहरों को गिनती में भी आते हैं. वे मंच पर भी अक्सर ममता बनर्जी के करीब ही दिखते थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे. दावा किया जा रहा है कि सुदीप और अभिषेक के बीच कई बार वैचारिक मतभेद हो चुके हैं. हालांकि इसको लेकर किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है. सुदीप पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं, इसका कारण भी नहीं पता चल सका है.

ममता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

बता दें कि बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ हाल ही में एफआईआर भी दर्ज हुई है. उन पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है.

यह भी पढ़ें : लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने बनाया आर्मी चीफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह