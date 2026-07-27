‘प्रधान देश के बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक’, राहुल ने निकाली भड़ास

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार (27 जुलाई, 2026) को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के दो दिन बाद पहली बार संसद पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और एनडीए के नेताओं की तरफ से उनके किए गए स्वागत को लेकर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे.

राहुल गांधी ने X पोस्ट में शेयर की तस्वीर

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार (27 जुलाई) को रात करीब 10 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर साझा की, जिसमें भाजपा और एनडीए के कई नेता संसद परिसर में उनका जोरों-शोर से स्वागत करते नजर आ रहे हैं.

धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या बोले राहुल गांधी?

धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद education system के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे।



उसी system ने 26 बच्चों की जान ली, और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया।



इस्तीफ़ा भी नैतिकता से नहीं - युवाओं के आक्रोश से डरकर देना पड़ा।



और आज उसी व्यक्ति को संसद में… pic.twitter.com/7FnxOj6VfX — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 27, 2026

भाजपा और एनडीए के नेताओं की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान को इस तरह से सम्मानित किए जाने पर बिफरे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा, ‘धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम (Education System) के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे. उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया. इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं - युवाओं के आक्रोश से डरकर देना पड़ा और आज उसी व्यक्ति को संसद में BJP माला पहना रही है.’

उन्होंने कहा, ‘यह कोई सम्मान नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है. देश का हर छात्र ये देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरा याद रखेगा.’

भाजपा नेताओं ने संसद में लगाए धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे

नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद को लेकर छात्रों और युवाओं के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. मंत्री पद से इस्तीफा देने के दो दिन बाद पहली बार सोमवार (27 जुलाई, 2026) को धर्मेंद्र प्रधान मानसून सत्र में शामिल होने के लिए संसद पहुंचे. जैसे ही प्रधान संसद परिसर में पहुंचे, भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने संसद परिसर में हीं धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के जोरों-शोर से नारे लगाने लगे. इसके बाद, धर्मेंद्र प्रधान को पारंपरिक मैथिल पाग पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया.

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