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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद पुलिस ने एबिड्स में ड्रग्स खरीदने आए आरोपी को पकड़ा, 3 पुलिसकर्मी घायल

हैदराबाद पुलिस ने एबिड्स में ड्रग्स खरीदने आए आरोपी को पकड़ा, 3 पुलिसकर्मी घायल

Hyderabad Police: घटना के बाद घायल कांस्टेबल महेंद्र यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, उनकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आगे की जांच जारी है.ो

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 28 Jul 2026 02:45 AM (IST)
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  • हैदराबाद में ड्रग्स खरीददार ने भागते हुए कांस्टेबल महेंद्र को कुचला।
  • पुलिस ने पीछा कर अफजलगंज में गिरफ्तार किया, दो अन्य पुलिसकर्मी घायल।
  • आरोपी सैफ पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज, जांच जारी।

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के एबिड्स में सोमवार (27 जुलाई, 2026) को ड्रग्स-रोधी ऑपरेशन के दौरान भागने की कोशिश करते हुए कार में सवार एक ड्रग्स खरीदार ने हैदराबाद के तीन पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी. यह नाटकीय पीछा अफजलगंज में खत्म हुआ, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. इस दौरान गाड़ी को रोकने की कोशिश में दो और अधिकारी घायल हो गए. वहीं, संदिग्ध के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है.

कैसे घटी पूरी घटना?

हैदराबाद पुलिस के अनुसार, H-NEW (हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग) के कॉन्स्टेबल महेंद्र यादव को एबिड्स इलाके में ड्रग्स के संदिग्ध लेन-देन के बारे में पक्की जानकारी मिली. उन्होंने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद H-NEW के इंस्पेक्टर श्रीकांत और उनकी टीम ने संदिग्ध जगह के पास निगरानी अभियान शुरू किया.

निगरानी के दौरान, एबिड्स में पायल फुटवियर के पास एक नीली मारुति बलेनो कार आई. पुलिस ने कथित तौर पर एक व्यक्ति को गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पैकेट सौंपते हुए देखा. टीम ने तुरंत पैकेट देने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया और कार की ओर बढ़े. गाड़ी में बैठे व्यक्ति की पहचान हुसैन आलम के रहने वाले सैफ के तौर पर हुई. अधिकारियों ने अपनी पहचान बताई और अपने आधिकारिक पहचान पत्र दिखाए, जिसके बाद उसे बाहर आने के लिए कहा गया. 

बात मानने के बजाय, सैफ ने कथित तौर पर गाड़ी को एक तरफ करने का नाटक किया और फिर भागने की कोशिश में अचानक उसे रिवर्स घुमाया. इस दौरान, कार कॉन्स्टेबल महेंद्र यादव के पैर पर चढ़ गई, जिससे उनका पैर टूट गया. इंस्पेक्टर श्रीकांत और उनकी टीम ने तुरंत गाड़ी का पीछा किया और अफजलगंज के पास उसे रोका. ऑपरेशन के दौरान, भागती हुई कार को रोकने की कोशिश में इंस्पेक्टर श्रीकांत और कॉन्स्टेबल वामसीधर को मामूली चोटें आईं.

पुलिस ड्रग्स की संदिग्ध लेने की कर रही जांच

महेंद्र यादव को सोमाजीगुडा के यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि की. उनका इलाज चल रहा है. महेंद्र यादव की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने एबिड्स और अफजलगंज पुलिस स्टेशनों में सैफ के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया. आरोपी को H-NEW अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ड्रग्स के संदिग्ध लेन-देन की जांच कर रही है और जब्त किए गए पैकेट की सामग्री की जांच कर रही है. 

यह भी पढ़ेंः PM मोदी और राहुल को टैग कर क्या बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि?

Published at : 28 Jul 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Hyderbad Police CRIME TELANGANA

Frequently Asked Questions

हैदराबाद में ड्रग्स-रोधी ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ?

एबिड्स में एक ड्रग्स खरीदार ने भागने की कोशिश में तीन पुलिसकर्मियों को कार से टक्कर मार दी। पीछा करने के बाद उसे अफजलगंज में गिरफ्तार कर लिया गया।

इस घटना में कौन से पुलिसकर्मी घायल हुए हैं?

कॉन्स्टेबल महेंद्र यादव का पैर टूट गया है। इंस्पेक्टर श्रीकांत और कॉन्स्टेबल वामसीधर को भी भागती हुई कार रोकने की कोशिश में मामूली चोटें आईं।

आरोपी व्यक्ति का नाम क्या है और उसे कैसे पकड़ा गया?

आरोपी का नाम सैफ है। उसने कार से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा करके उसे अफजलगंज में रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी सैफ के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

पुलिस ने घायल कॉन्स्टेबल महेंद्र यादव की शिकायत पर सैफ के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है।

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