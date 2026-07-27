पेपर धांधली के 21 साल में 220 केस, देशभर से जुड़े तार, 10 करोड़ प्रभावित

पेपर लीक अब किसी एक परीक्षा, एक राज्य या एक सरकार की समस्या नहीं रह गया है. यह देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य पर सबसे बड़ा हमला बन चुका है. इसको रोकने के लिए केवल फौरी कार्रवाई नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सके. पेपर लीक माफिया पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि पूरे नेटवर्क का सफाया हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस गंभीर संकट पर भी राजनीति हावी है. बहस अब समाधान की नहीं, बल्कि 'मेरा पेपर लीक बनाम तेरा पेपर लीक' की हो रही है.

NEET पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर थी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की नौबत आ गई, लेकिन अब पंजाब और झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में सामने आए विवादों ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं. बीजेपी इन राज्यों की सरकारों से जवाब मांग रही है, जबकि विपक्ष अपने-अपने राजनीतिक तर्क दे रहा है. सवाल यह है कि क्या पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ तब बड़ा होता है जब सरकार किसी और की हो?

पंजाब में फॉर्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा पर उठे गंभीर सवाल

पंजाब में 19 जुलाई को हुई 454 फॉर्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं. जांच में सामने आया कि परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद पेन कैमरे से प्रश्नपत्र की तस्वीरें बाहर भेजी गईं और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए परीक्षार्थियों तक जवाब पहुंचाए गए. इस पूरे रैकेट के बदले अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूले गए. अब तक कई पेपर माफिया और अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल इसे पेपर लीक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इसे हाईटेक नकल का मामला बता रही है.

भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भले ही पंजाब में पेपर लीक के आरोपों से इनकार कर रहे हों, लेकिन विपक्षी पार्टियां बीते 4 साल में कम से कम 6 पेपर लीक की लिस्ट गिना रही हैं.

आरोपों के मुताबिक पंजाब में 2022 में नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ. 2023 में पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट PSTET का पेपर लीक हुआ. 2023 में ही PSEB की 12वीं का इंग्लिश पेपर लीक हुआ. 2024 में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई. 2025 में PSSSB ग्रुप बी कम्बाइंड एग्जाम का पेपर लीक हुआ और अब 2026 फार्मेसी ऑफिसर हाईटेक चीटिंग का मामला सामने आया है.

झारखंड में भी परीक्षा में धांधली के आरोप

झारखंड में JMM के हेमंत सोरेन की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार है. झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के PT यानी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स ने बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए. छात्रों का दावा है कि कट-ऑफ जारी नहीं की गई और कम अंक वाले उम्मीदवारों का चयन हो गया, जबकि ज्यादा अंक वालों को बाहर कर दिया गया.

JPSC पर आरोप है कि उसने परीक्षा के संचालन और डेटा प्रोसेसिंग का जिम्मा ब्लैकलिस्टेड कंपनी TDPL को दिया. विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने मामले की जांच CID को सौंपी. CID की छापेमारी के बाद JPSC की पूर्व डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता और परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों सहित अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बढ़ते दबाव के चलते JPSC के अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. विवाद और छात्रों के भारी आंदोलन को देखते हुए JPSC ने मुख्य परीक्षा 2025 समेत 9 आगामी भर्ती परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया.

बीजेपी ने की CBI जांच की मांग

बीजेपी नेता सीता सोरेन ने झारखंड में सरकार की शह पर भर्ती घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने राज्य की पूरी भर्ती प्रक्रिया की CBI जांच की मांग भी की है. बड़ी बात ये कि सीता सोरेन सीएम हेमंत सोरेन की सगी भाभी हैं. एक तरफ JPSC की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. छात्र आंदोलन पर उतारू हैं और दूसरी तरफ इस पर 'तेरा पेपर लीक वर्सेज मेरा पेपर लीक' की राजनीति हो रही है.

पॉलिटिकल पार्टियां भले इस्तीफा-इस्तीफा का खेल खेलें, लेकिन सच ये है कि झारखंड में बीते सालों में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं. JPSC की कई परीक्षाओं को लेकर सवाल उठे हैं.

- इसमें 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा

- फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती

- सहायक वन संरक्षक भर्ती,

- झारखंड पात्रता परीक्षा

- परियोजना प्रबंधक भर्ती,

- मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती

- और एपीपी भर्ती जैसी परीक्षाएं सवालों में हैं.

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धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा इस्तीफा

नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. ऐसे में अब बीजेपी उन तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे मांग रही है, जहां पेपर लीक के आरोप लगे हैं. इन राज्यों में केरल, झारखंड, कर्नाटक और पंजाब के नाम शामिल हैं. इस सिलसिले में आज (27 जुलाई) को लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी विरोध-प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्ष के नेता पंजाब, कर्नाटक, केरल और झारखंड में पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, यही लोग जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साथ दे रहे थे. इन नेताओं को अपनी पार्टी या गठबंधन के शिक्षा मंत्रियों से इस्तीफा मांगना चाहिए.

21 साल में सामने आए परीक्षा में गड़बड़ियों के 220 मामले

हकीकत ये है कि 2005 से 2026 के बीच 21 राज्यों में पेपर लीक समेत परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के 220 मामले सामने आए हैं. इससे करीब 10 करोड़ स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं. सिर्फ 2015 के बाद पेपर लीक के गुजरात में 13, उत्तर प्रदेश में 12, हरियाणा में 10, राजस्थान में 10, कर्नाटक में 9, बिहार में 9, उत्तराखंड में 9, तेलंगाना में 6, महाराष्ट्र में 5 और पंजाब में 3 मामले सामने आए हैं, यानी ये ऑल इंडिया संकट है. ऐसे में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि लीक प्रूफ परीक्षा नीति बननी चाहिए.

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