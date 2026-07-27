#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापेपर धांधली के 21 साल में 220 केस, देशभर से जुड़े तार, 10 करोड़ प्रभावित

पेपर धांधली के 21 साल में 220 केस, देशभर से जुड़े तार, 10 करोड़ प्रभावित

NEET पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर थी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की नौबत आ गई, लेकिन अब पंजाब और झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में सामने आए विवादों ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 27 Jul 2026 11:30 PM (IST)
Preferred Sources

पेपर लीक अब किसी एक परीक्षा, एक राज्य या एक सरकार की समस्या नहीं रह गया है. यह देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य पर सबसे बड़ा हमला बन चुका है. इसको रोकने के लिए केवल फौरी कार्रवाई नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सके. पेपर लीक माफिया पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि पूरे नेटवर्क का सफाया हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस गंभीर संकट पर भी राजनीति हावी है. बहस अब समाधान की नहीं, बल्कि 'मेरा पेपर लीक बनाम तेरा पेपर लीक' की हो रही है.

NEET पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर थी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की नौबत आ गई, लेकिन अब पंजाब और झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में सामने आए विवादों ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं. बीजेपी इन राज्यों की सरकारों से जवाब मांग रही है, जबकि विपक्ष अपने-अपने राजनीतिक तर्क दे रहा है. सवाल यह है कि क्या पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ तब बड़ा होता है जब सरकार किसी और की हो?

पंजाब में फॉर्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा पर उठे गंभीर सवाल

पंजाब में 19 जुलाई को हुई 454 फॉर्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं. जांच में सामने आया कि परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद पेन कैमरे से प्रश्नपत्र की तस्वीरें बाहर भेजी गईं और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए परीक्षार्थियों तक जवाब पहुंचाए गए. इस पूरे रैकेट के बदले अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूले गए. अब तक कई पेपर माफिया और अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल इसे पेपर लीक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इसे हाईटेक नकल का मामला बता रही है.

भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भले ही पंजाब में पेपर लीक के आरोपों से इनकार कर रहे हों, लेकिन विपक्षी पार्टियां बीते 4 साल में कम से कम 6 पेपर लीक की लिस्ट गिना रही हैं.

आरोपों के मुताबिक पंजाब में 2022 में नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ. 2023 में पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट PSTET का पेपर लीक हुआ. 2023 में ही PSEB की 12वीं का इंग्लिश पेपर लीक हुआ. 2024 में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई. 2025 में PSSSB ग्रुप बी कम्बाइंड एग्जाम का पेपर लीक हुआ और अब 2026 फार्मेसी ऑफिसर हाईटेक चीटिंग का मामला सामने आया है.

झारखंड में भी परीक्षा में धांधली के आरोप

झारखंड में JMM के हेमंत सोरेन की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार है. झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के PT यानी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स ने बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए. छात्रों का दावा है कि कट-ऑफ जारी नहीं की गई और कम अंक वाले उम्मीदवारों का चयन हो गया, जबकि ज्यादा अंक वालों को बाहर कर दिया गया.

JPSC पर आरोप है कि उसने परीक्षा के संचालन और डेटा प्रोसेसिंग का जिम्मा ब्लैकलिस्टेड कंपनी TDPL को दिया. विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने मामले की जांच CID को सौंपी. CID की छापेमारी के बाद JPSC की पूर्व डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता और परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों सहित अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बढ़ते दबाव के चलते JPSC के अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. विवाद और छात्रों के भारी आंदोलन को देखते हुए JPSC ने मुख्य परीक्षा 2025 समेत 9 आगामी भर्ती परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया.

बीजेपी ने की CBI जांच की मांग

बीजेपी नेता सीता सोरेन ने झारखंड में सरकार की शह पर भर्ती घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने राज्य की पूरी भर्ती प्रक्रिया की CBI जांच की मांग भी की है. बड़ी बात ये कि सीता सोरेन सीएम हेमंत सोरेन की सगी भाभी हैं. एक तरफ JPSC की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. छात्र आंदोलन पर उतारू हैं और दूसरी तरफ इस पर 'तेरा पेपर लीक वर्सेज मेरा पेपर लीक' की राजनीति हो रही है.

पॉलिटिकल पार्टियां भले इस्तीफा-इस्तीफा का खेल खेलें, लेकिन सच ये है कि झारखंड में बीते सालों में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं. JPSC की कई परीक्षाओं को लेकर सवाल उठे हैं.
- इसमें 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा
- फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती
- सहायक वन संरक्षक भर्ती,
- झारखंड पात्रता परीक्षा
- परियोजना प्रबंधक भर्ती,
- मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती
- और एपीपी भर्ती जैसी परीक्षाएं सवालों में हैं.

प्रधान… BJP का वो चेहरा, जिन्होंने हारते चुनाव के बीच ऐसे बाजी पलट दी

धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा इस्तीफा

नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. ऐसे में अब बीजेपी उन तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे मांग रही है, जहां पेपर लीक के आरोप लगे हैं. इन राज्यों में केरल, झारखंड, कर्नाटक और पंजाब के नाम शामिल हैं. इस सिलसिले में आज (27 जुलाई) को लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी विरोध-प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्ष के नेता पंजाब, कर्नाटक, केरल और झारखंड में पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, यही लोग जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साथ दे रहे थे. इन नेताओं को अपनी पार्टी या गठबंधन के शिक्षा मंत्रियों से इस्तीफा मांगना चाहिए.

21 साल में सामने आए परीक्षा में गड़बड़ियों के 220 मामले

हकीकत ये है कि 2005 से 2026 के बीच 21 राज्यों में पेपर लीक समेत परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के 220 मामले सामने आए हैं. इससे करीब 10 करोड़ स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं. सिर्फ 2015 के बाद पेपर लीक के गुजरात में 13, उत्तर प्रदेश में 12, हरियाणा में 10, राजस्थान में 10, कर्नाटक में 9, बिहार में 9, उत्तराखंड में 9, तेलंगाना में 6, महाराष्ट्र में 5 और पंजाब में 3 मामले सामने आए हैं, यानी ये ऑल इंडिया संकट है. ऐसे में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि लीक प्रूफ परीक्षा नीति बननी चाहिए.

PM मोदी और राहुल को टैग कर क्या बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि?

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 11:30 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan Paper Leak Case ​Dharmendra Pradhan NEET Paper Leak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पेपर धांधली के 21 साल में 220 केस, देशभर से जुड़े तार, 10 करोड़ प्रभावित
पेपर धांधली के 21 साल में 220 केस, देशभर से जुड़े तार, 10 करोड़ प्रभावित
इंडिया
‘प्रधान देश के बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक’, राहुल ने निकाली भड़ास
‘प्रधान देश के बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक’, राहुल ने निकाली भड़ास
इंडिया
मर्डर, रेप और लूट..., CJP के 'मार्च' में 989 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग
मर्डर, रेप और लूट..., CJP के 'मार्च' में 989 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग
इंडिया
मानसून सत्र में विपक्ष ने कृषि ऋण माफी पर उठाया सवाल, सरकार ने दिया जवाब
मानसून सत्र में विपक्ष ने कृषि ऋण माफी पर उठाया सवाल, सरकार ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रधान… BJP का वो चेहरा, जिन्होंने हारते चुनाव के बीच ऐसे बाजी पलट दी
प्रधान… BJP का वो चेहरा, जिन्होंने हारते चुनाव के बीच ऐसे बाजी पलट दी
इंडिया
CJP के अल्टीमेटम पर एक्शन में सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम
CJP के अल्टीमेटम पर एक्शन में सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम
बॉलीवुड
'चुप रही क्योंकि मुझे डर था...', बादशाह की वाइफ ने बयां किया दर्द
'चुप रही क्योंकि मुझे डर था...', बादशाह की वाइफ ने बयां किया दर्द
महाराष्ट्र
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके? शिंदे के मंत्री का खुलासा
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके? शिंदे के मंत्री का खुलासा
स्पोर्ट्स
CWG 2026: ज्ञानेश्वरी यादव ने 199 किलो वजन उठाकर रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई
ज्ञानेश्वरी यादव ने 199 किलो वजन उठाकर रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई
इंडिया
Xप्लेन: भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
इंडिया
विजय सरकार के आदेश को मद्रास HC से झटका, जानें क्या है पूरा मामला
विजय सरकार के आदेश को मद्रास HC से झटका, जानें क्या है पूरा मामला
विश्व
चीन ने तरेरी आंख, US को दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, जानें पूरा मामला
चीन ने तरेरी आंख, US को दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, जानें पूरा मामला
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget