हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBudget 2026: 'न चेहरा, न आधार और न विजन...', अभिषेक बनर्जी ने बजट 2026 पर क्या कहा

Budget 2026: 'न चेहरा, न आधार और न विजन...', अभिषेक बनर्जी ने बजट 2026 पर क्या कहा

Budget 2026: इस साल के बजट में बीजेपी का पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है. लेकिन TMC सांसद अभिषेक बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए कोई घोषणआ नहीं की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 01 Feb 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया. इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनपर बजट का सीधा असर पड़ेगा. निर्मला सीतारमण ने असम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए सीधेतौर पर तो चुनावी ऐलान नहीं किया लेकिन कुछ योजनाओं की घोषणा जरूर की. बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल की सत्ता है. बजट पेश होने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया है.

85 मिनट के बजट भाषण में बंगाल का नाम नहीं लिया: बनर्जी

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'आप सभी सदन में मौजूद थे और केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 घंटे 25 मिनट तक भाषण दिया. इस पूरे समय में पश्चिम बंगाल का जिक्र तक नहीं हुआ. इस बजट में युवाओं, किसानों या रोजगार का भी कोई ज़िक्र नहीं है. जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्किल इंडिया और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर बात करती है, लेकिन वह रोजगार पर बात नहीं करती है.'

किसी कम्युनिटी के लिए कोई समाधान नहीं: बनर्जी

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा, 'केंद्र सरकार ने बजट में यह भी नहीं बताया कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा या किस दिशा में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. किसानों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम स्टेबलाइज करने के तरीकों पर कोई बात नहीं कही गई. किसी भी कम्युनिटी के लिए कोई समाधान नहीं बताया गया है. यह बजट बिना चेहरा, बिना आधार और बिना विजन वाला है.'

नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल के दानकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत तक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की है. इसके अलावा देश में सात शहरों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने का भी एलान किया है, जिसमें बंगाल का सिलीगुड़ी भी शामिल है. 7 शहरों के हाई स्पीड कॉरिडोर में वाराणसी-सिलीगुड़ी, मुंबई-पुणे, चेन्नई-बेंगलुरु, हैदराबाद-बेंगलुरु, पुणे-हैदराबाद और दिल्ली-वाराणसी शामिल हैं. चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और वहां भी चुनाव होने वाले हैं.

इसके अलावा अगले पांच सालों में 20 नए नेशनल वाटरवेज को चालू करने की घोषणा की गई है, जिससे कार्गो की ढुलाई सुगम और स्थायी होगी. इससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा. वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे बंगाल को भी लाभ मिलने वाला है.

Published at : 01 Feb 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee Budget Nirmala Sitaraman India Budget Budget 2026 Union Budget 2026 Abhishek Banerjee Statement Abhishek Banerjee On Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन अमेरिकी टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन US टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
विश्व
'अगर युद्ध शुरू किया तो इस बार...', आर-पार के मूड में खामेनेई, अमेरिका को दी सीधी धमकी
'अगर युद्ध शुरू किया तो इस बार...', आर-पार के मूड में खामेनेई, अमेरिका को दी सीधी धमकी
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली सौगात या फिर रह गई उम्मीद अधूरी! जानें यूपी को क्या मिला?
बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली सौगात या फिर रह गई उम्मीद अधूरी! जानें यूपी को क्या मिला?
Advertisement

वीडियोज

Nirmala Sitharaman presents Budget 2026: A Yuva Shakti Vision | Paisa Live
Budget 2026 में Capital Expenditure बढ़ा Rs12.2 Lakh Crore, Tier2 और Tier3 cities पर focus|PaisaLive
Action over Populism: Union Budget 2026 में Reforms और Viksit Bharat का Roadmap | Paisa Live
Biopharma Sector ₹10000 करोड़ का Budget मंज़ूर | Paisa Live
Union Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रहे', बजट पर बोलीं Mamata Banerjee | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन अमेरिकी टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन US टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
विश्व
'अगर युद्ध शुरू किया तो इस बार...', आर-पार के मूड में खामेनेई, अमेरिका को दी सीधी धमकी
'अगर युद्ध शुरू किया तो इस बार...', आर-पार के मूड में खामेनेई, अमेरिका को दी सीधी धमकी
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली सौगात या फिर रह गई उम्मीद अधूरी! जानें यूपी को क्या मिला?
बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली सौगात या फिर रह गई उम्मीद अधूरी! जानें यूपी को क्या मिला?
बजट
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
क्रिकेट
IND vs PAK: कैच छूटा, रन आउट भी बचे, फिर भी हो गए आउट; वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेकर झूम उठे पाकिस्तानी
कैच छूटा, रन आउट भी बचे, फिर भी हो गए आउट; वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेकर झूम उठे पाकिस्तानी
बॉलीवुड
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget