हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu Assembly Elections: थोल थिरुमावलवन नहीं लड़ेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, क्यों किया ये फैसला?

Tamil Nadu Assembly Elections: थोल थिरुमावलवन नहीं लड़ेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, क्यों किया ये फैसला?

वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कट्टुमन्नारकोइल सीट से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 05 Apr 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु की राजनीति में एक अहम मोड़ आया है. विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) के अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन ने 2026 के विधानसभा चुनाव में कट्टुमन्नारकोइल सीट से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है. उनके इस फैसले से उनकी उम्मीदवारी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है.

थोल थिरुमावलवन ने कहा कि उन्होंने पहले वंचित समुदायों की आवाज विधानसभा में उठाने की इच्छा जताई थी, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात और गठबंधन की रणनीति को देखते हुए उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि वह सांसद के रूप में दो साल पूरे कर चुके हैं और विधानसभा में जाकर दबे-कुचले वर्गों की आवाज बनना उनकी दीर्घकालिक सोच रही है.

जनहित को बताया प्राथमिकता

अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके फैसले हमेशा जनहित में रहे हैं, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आधार पर. उन्होंने 2004 में पद छोड़ने और 2006 में दूसरों को मौका देने के लिए पीछे हटने की बात भी याद दिलाई. थिरुमावलवन ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि वह उपमुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति को ध्यान में रखकर कोई रणनीति बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें उनकी छवि खराब करने और गठबंधन को कमजोर करने के लिए फैलाई जा रही हैं.

द्रमुक के दबाव की बात से इनकार

उन्होंने साफ किया कि उनकी उम्मीदवारी द्रमुक के दबाव में नहीं रोकी गई है. उनका कहना है कि सीट बंटवारे के फैसले सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर लिए जाते हैं. थोल थिरुमावलवन ने घोषणा की कि कट्टुमन्नारकोइल सीट से पार्टी की ओर से ज्योथिमणि को उम्मीदवार बनाया जाएगा, जो पूर्व नेता इलैयापेरुमल के छोटे बेटे हैं. उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार करते हुए कहा कि सभी फैसले पारदर्शिता के साथ लिए गए हैं.

2026 चुनाव पर बड़ा बयान

आगामी 2026 विधानसभा चुनाव को उन्होंने तमिलनाडु में दक्षिणपंथी ताकतों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताया. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत सुनिश्चित करना है और उन्हें विश्वास है कि यह गठबंधन 200 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगा. थिरुमावलवन ने अंत में कहा कि वह कभी पद के लिए राजनीति में नहीं आए. उनके अनुसार, उनके पिछले त्याग ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण हैं.

Published at : 05 Apr 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Thol Thirumavalavan VCK Party Tamil Nadu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tamil Nadu Assembly Elections: थोल थिरुमावलवन नहीं लड़ेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, क्यों किया ये फैसला?
Tamil Nadu Assembly Elections: थोल थिरुमावलवन नहीं लड़ेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, क्यों किया ये फैसला?
इंडिया
EC का एक्शन, सुवेंदु अधिकारी की रैली में सुरक्षा चूक, चुनाव आयोग ने 4 पुलिस अधिकारियों को किया सस्पेंड
EC का एक्शन, सुवेंदु अधिकारी की रैली में सुरक्षा चूक, चुनाव आयोग ने 4 पुलिस अधिकारियों को किया सस्पेंड
इंडिया
Assam Assembly Election: असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें
असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें
इंडिया
US Iran War: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत का बड़ा कदम, ईरान से 7 साल बाद खरीदा तेल, LPG का क्या है अपडेट?
मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत का बड़ा कदम, ईरान से 7 साल बाद खरीदा तेल, LPG का क्या है अपडेट?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
'निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता', बारामती उपचुनाव को लेकर बोले संजय राउत
'निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता', बारामती उपचुनाव को लेकर बोले संजय राउत
विश्व
Iran-US War: 'ईरान के टॉप कमांडर की मौत', युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो
'ईरान के टॉप कमांडर की मौत', युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो
क्रिकेट
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
टेलीविजन
दिव्यांका त्रिपाठी की हुई गोद भराई, जुड़वा बच्चों की मां बनेंगी टीवी की इशिता? देखें वीडियो
दिव्यांका त्रिपाठी की हुई गोद भराई, जुड़वा बच्चों की मां बनेंगी टीवी की इशिता? देखें वीडियो
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
इंडिया
Assam Assembly Election: असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें
असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें
नौकरी
Agniveer MR Musician Recruitment 2026: म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो भारतीय नौसेना में मिल सकता है मौका, अग्निवीर MR का नोटिफिकेशन जारी
म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो भारतीय नौसेना में मिल सकता है मौका, अग्निवीर MR का नोटिफिकेशन जारी
हेल्थ
Insulin Resistance Liver Damage: आपके लिवर को भी 'पत्थर' बना रही डायबिटीज, हर 4 में से एक मरीज को है फाइब्रोसिस का खतरा
आपके लिवर को भी 'पत्थर' बना रही डायबिटीज, हर 4 में से एक मरीज को है फाइब्रोसिस का खतरा
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
ENT LIVE
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Embed widget