मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस विधायक के करीबी पर जमीन हड़पने का आरोप, जानें पूरा मामला

कांग्रेस विधायक के करीबी पर जमीन हड़पने का आरोप, जानें पूरा मामला

वारंगल में एक परिवार ने वारंगल वेस्ट के विधायक नैनी राजेंद्र रेड्डी के कैंप ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के करीबी सहयोगी ने उनकी जमीन हड़प ली.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 06 Aug 2026 10:57 PM (IST)
Preferred Sources

वारंगल में एक परिवार ने वारंगल वेस्ट के विधायक नैनी राजेंद्र रेड्डी के कैंप ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के करीबी सहयोगी ने उनकी जमीन हड़प ली और परिवार की महिलाओं पर हमला किया. विरोध कर रहे लोगों ने खुद को आग लगाने की कोशिश में अपने ऊपर पेट्रोल भी डाला.

प्रदर्शनकारियों ने बोंटा सारंगापानी पर जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा करने और परिवार की महिलाओं पर हमला करने का आरोप लगाया. सारंगापानी को विधायक का करीबी समर्थक और 30वें डिवीजन के पार्षद पद का उम्मीदवार बताया जाता है. यह घटना विधायक के कैंप ऑफिस के बाहर हुई, जिससे तनाव फैल गया. पुलिस और स्थानीय लोगों ने दखल देकर खुद को आग लगाने की कोशिश को रोका.

विधायक से की थी कई बार शिकायत
परिवार का कहना है कि उन्होंने विधायक से उत्पीड़न और जमीन हड़पने के बारे में कई बार शिकायत की थी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और इसके बजाय सारंगापानी का पक्ष लिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सारंगापानी ने पहले भी शहर की सीमा के भीतर हनुमाकोंडा में यादव नगर और रेड्डी पुरम में प्लॉट पर कब्ज़ा किया था. साथ ही, उन्होंने विधायक पर गरीब निवासियों के घर तोड़ने और उन ज़मीनों पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद उन्हें कोई न्याय नहीं मिला.

पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत दखल दिया

घटनास्थल पर पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत दखल दिया और परिवार को खुद को आग लगाने से रोका. पीड़ितों ने मांग की कि अधिकारी उनकी शिकायत पर ध्यान दें, जांच करें और उन्हें न्याय दिलाएं. इस घटना के बारे में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किसी मामले या की गई कार्रवाई के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है. जमीन हड़पने और हमले के आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है. इन आरोपों के बारे में विधायक या उनके कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। घटना के कारण की भी पुष्टि नहीं हुई है.

Published at : 06 Aug 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Warangal NEWS TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस विधायक के करीबी पर जमीन हड़पने का आरोप, जानें पूरा मामला
कांग्रेस विधायक के करीबी पर जमीन हड़पने का आरोप, जानें पूरा मामला
इंडिया
‘क्या बोलती पब्लिक’, Gen-Z का मूड जानने के लिए सितंबर से CJP का देशव्यापी अभियान
‘क्या बोलती पब्लिक’, Gen-Z का मूड जानने के लिए सितंबर से CJP का देशव्यापी अभियान
इंडिया
ध्वस्त शिक्षा तंत्र के खिलाफ हो रहा छात्रों का आंदोलन, Gen-Z से बोले राहुल गांधी
ध्वस्त शिक्षा तंत्र के खिलाफ हो रहा छात्रों का आंदोलन, Gen-Z से बोले राहुल गांधी
इंडिया
PM मोदी, राहुल गांधी, अभिजीत दीपके..., Gen-Z के लोकप्रिय नेता कौन, सर्वे ने चौंकाया
PM मोदी, राहुल गांधी, अभिजीत दीपके..., Gen-Z के लोकप्रिय नेता कौन, सर्वे ने चौंकाया
Advertisement

वीडियोज

Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Mannat: 😱Vikrant की याददाश्त हुई वापस, Dhairya को बेनकाब करने के लिए छुपाया सच। #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकार की कमी, पैलेट गन, 6% शिक्षा बजट..., Gen Z के सामने मोहन भागवत का कबूलनामा
सरकार की कमी, पैलेट गन, 6% शिक्षा बजट..., Gen Z के सामने मोहन भागवत का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर साजिद रशीदी पर भड़के BJP विधायक, NSA लगाने की मांग
कांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर साजिद रशीदी पर भड़के BJP विधायक, NSA लगाने की मांग
क्रिकेट
Watch: टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच ने संभाला कार्यभार, तगड़े कॉम्पिटिशन से की शुरुआत
Watch: टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच ने संभाला कार्यभार, तगड़े कॉम्पिटिशन से की शुरुआत
ओटीटी
Friday South OTT Releases: फ्राइडे को ओटीटी पर साउथ की 7 फिल्मों का धमाका, लिस्ट में 'लेनिन' समेत और कौन
OTT Releases: फ्राइडे को ओटीटी पर साउथ की 7 फिल्मों का धमाका, लिस्ट में 'लेनिन' समेत और कौन
इंडिया
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन, फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन, फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
इंडिया
गृह मंत्री अमित शाह से मिले TMC के 3 बागी मुस्लिम सांसद, की ये बड़ी मांग
गृह मंत्री अमित शाह से मिले TMC के 3 बागी मुस्लिम सांसद, की ये बड़ी मांग
इंडिया
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच नेतन्याहू का PM मोदी को फोन, जानें क्या हुई बात
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच नेतन्याहू का PM मोदी को फोन, जानें क्या हुई बात
इंडिया
अभिजीत दीपके ने CJP में रखा ये बड़ा पद, 13 नेताओं को क्या मिला?
अभिजीत दीपके ने CJP में रखा ये बड़ा पद, 13 नेताओं को क्या मिला?
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget