कांग्रेस विधायक के करीबी पर जमीन हड़पने का आरोप, जानें पूरा मामला

वारंगल में एक परिवार ने वारंगल वेस्ट के विधायक नैनी राजेंद्र रेड्डी के कैंप ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के करीबी सहयोगी ने उनकी जमीन हड़प ली और परिवार की महिलाओं पर हमला किया. विरोध कर रहे लोगों ने खुद को आग लगाने की कोशिश में अपने ऊपर पेट्रोल भी डाला.

प्रदर्शनकारियों ने बोंटा सारंगापानी पर जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा करने और परिवार की महिलाओं पर हमला करने का आरोप लगाया. सारंगापानी को विधायक का करीबी समर्थक और 30वें डिवीजन के पार्षद पद का उम्मीदवार बताया जाता है. यह घटना विधायक के कैंप ऑफिस के बाहर हुई, जिससे तनाव फैल गया. पुलिस और स्थानीय लोगों ने दखल देकर खुद को आग लगाने की कोशिश को रोका.

विधायक से की थी कई बार शिकायत

परिवार का कहना है कि उन्होंने विधायक से उत्पीड़न और जमीन हड़पने के बारे में कई बार शिकायत की थी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और इसके बजाय सारंगापानी का पक्ष लिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सारंगापानी ने पहले भी शहर की सीमा के भीतर हनुमाकोंडा में यादव नगर और रेड्डी पुरम में प्लॉट पर कब्ज़ा किया था. साथ ही, उन्होंने विधायक पर गरीब निवासियों के घर तोड़ने और उन ज़मीनों पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद उन्हें कोई न्याय नहीं मिला.

पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत दखल दिया



घटनास्थल पर पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत दखल दिया और परिवार को खुद को आग लगाने से रोका. पीड़ितों ने मांग की कि अधिकारी उनकी शिकायत पर ध्यान दें, जांच करें और उन्हें न्याय दिलाएं. इस घटना के बारे में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किसी मामले या की गई कार्रवाई के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है. जमीन हड़पने और हमले के आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है. इन आरोपों के बारे में विधायक या उनके कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। घटना के कारण की भी पुष्टि नहीं हुई है.