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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी ने स्वीकार किया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक पर प्रदर्शन के बीच बड़ा एक्शन

पीएम मोदी ने स्वीकार किया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक पर प्रदर्शन के बीच बड़ा एक्शन

देश के शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले पद से इस्तीफा दिया, अब उसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है. पेपर लीक मामले में छात्रों की मांग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Jul 2026 07:44 PM (IST)
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जंतर मंतर से लेकर देशव्यापी प्रदर्शन और छात्रों की मांग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया है. देश के शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले पद से इस्तीफा दिया, अब उसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है. धर्मेंद्र प्रधान ने दोपहर पेपर लीक मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पीएम को अपना इस्तीफा सौंप था. 25 जुलाई 2026 वो दिन बनकर सामने आया, जब पिछले एक महीने से पेपर लीक मामले और अव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र दिल्ली से लेकर पटना और देश के अन्य इलाकों में शिक्षामंत्री के इस्तीफे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किये हुए थे. इनके अलावा जंतर मंतर पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी 26 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे. बहुत मान मनोब्बल और सरकारी आश्वासन के बाद उन्होंने अपना उपवास तोड़ा था. 

इधर, प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिली. जंतर मंतर से भी युवाओं के जश्न मनाते वीडियो सामने आए हैं. युवा ढोल नगाड़े बजा रहे हैं. नाच रहे हैं. शिक्षामंत्री के इस्तीफे के अलावा सीजेपी की अन्य मांगों को भी सरकार ने मांगा है. इसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात शामिल है. 20 जुलाई को हुए दिल्ली में संसद मार्च पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के बाद जैसे देश में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी. सरकार लगातार बैकफुट पर थी. लेकिन फिर खुद पीएम मोदी ने इस पूरे मामले में मोर्चा संभाला, छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया था. इसके अलावा 24 जुलाई को भी पीएम मोदी की सरकार ने एनटीए में बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए. अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मंजूरी के साथ ही आंदोलन खत्म करने का ऐलान भी सीजेपी की तरफ से कर दिया गया है. तीन दौर की बातचीत के बाद सरकार और सीजेपी में बात बनी. 

अपडेट जारी है...

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 25 Jul 2026 07:17 PM (IST)
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