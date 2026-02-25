हैदराबाद में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी! कर्ज के बोझ ने एक ही झटके में उजाड़ दिया पूरा परिवार

Telangana Suicide News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कर्ज के भारी बोझ के कारण एक ही परिवार के तीन सदस्यों के आत्महत्या किए जाने की दर्दनाक घटना सामने आई है. इस घटना से पूरे इलाके में सदमे और दहशत का माहौल है. मृतकों की पहचान 55 साल के रामराज, उनकी 50 साल की पत्नी माधवी और 24 साल के बेटे शशांक के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, जब लंबे समय तक उनके घर से कोई आवाज नहीं आई तो पड़ोसियों को शक हुआ. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया, जहां तीनों के शव बरामद हुए.

कर्ज से परेशान होकर उठाया कदम

पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा गया है, "भारी कर्ज के कारण हम यह फैसला ले रहे हैं." इस संबंध में पुलिस निरीक्षक डी. किरण कुमार ने बताया कि पत्र की जांच की जा रही है और यह स्पष्ट किया जा रहा है कि आत्महत्या का कारण केवल आर्थिक तंगी थी या इसके पीछे कोई अन्य वजह भी शामिल है.

पुलिस के मुताबिक, रामराज एक छोटा व्यवसाय चला रहे थे, लेकिन हाल के महीनों में उनके कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा था. इसी वजह से उन पर कर्ज बढ़ता चला गया. बताया जा रहा है कि कर्जदार लगातार पैसे की मांग कर रहे थे, जिससे परिवार मानसिक तनाव में था.

हर पहलू से जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी सबूत एकत्र किए हैं. पुलिस रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी. फिलहाल, मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

इलाके में शोक और दहशत का माहौल

पड़ोसियों ने बताया कि यह परिवार बेहद शांत और मेहनती था. उनका किसी से कोई विवाद नहीं था और न ही किसी गंभीर बीमारी की जानकारी सामने आई है. स्थानीय लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे मानसिक तनाव भी गहराता जा रहा है.

जो लोग तनाव में हैं या आत्महत्या करने के विचार रखते हैं, वे बिना किसी हिचकिचाहट के निम्नलिखित नंबरों पर कॉल कर सकते हैं: