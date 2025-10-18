हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में कांग्रेस का 'मास्टरस्ट्रोक', BC समुदाय के समर्थन में बंद, BJP-BRS पर बोला तीखा हमला

तेलंगाना में कांग्रेस का 'मास्टरस्रोक', BC समुदाय के समर्थन में बंद, BJP-BRS पर बोला तीखा हमला

तेलंगाना में बीसी संघों के बंद को कांग्रेस का समर्थन मिला, जिसमें नेताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया. प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी और बीआरएस के खिलाफ नारेबाजी की.

By : मोहसिन अली | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 18 Oct 2025 01:51 PM (IST)
तेलंगाना (Telangana) में बीसी (बैकवर्ड क्लासेस) संघों द्वारा बुलाए गए बंद को कांग्रेस पार्टी (Congress) का भरपूर समर्थन मिला है. इसी क्रम में, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और मृत्युक्षमा पोराटा समिति (MRPS) के संस्थापक मांडा कृष्ण मादिग ने हैदराबाद के एमजीबीएस इमली बस स्टैंड पर बीसी संघ के नेताओं के साथ मिलकर बंद के प्रदर्शन में हिस्सा लिया.

प्रदर्शन के दौरान बीसी समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. इस दौरान बीजेपी और बीआरएस पर जमकर हमला बोला गया और नारे लगाए गए कि "बीसी विरोधी बीजेपी और बीआरएस नेताओं को तेलंगाना में घूमने नहीं दिया जाएगा." यह बंद बीसी संघों की संयुक्त कार्य समिति द्वारा आहूत किया गया है, जिसका उद्देश्य समुदाय की मांगों को उठाना और सरकार पर दबाव बनाना है.

कांग्रेस के समर्थन देने के क्या हैं मायने?

कांग्रेस पार्टी ने इस बंद को औपचारिक रूप से अपना समर्थन देकर राज्य की राजनीति में एक नया समीकरण साफतौर पर रख दिया है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का इस प्रदर्शन में सीधे शामिल होना बीसी समुदाय को लुभाने और बीजेपी और शासक बीआरएस को घेरने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

महबूबनगर में भी बंद का भारी समर्थन

इस बंद का असर राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) तक ही सीमित नहीं रहा. महबूबनगर (Mahboob Nagar) में भी बंद को भारी समर्थन मिला, जहां फिशरीज चेयरमैन मेट्टू साई कुमार समेत कई कांग्रेस नेताओं ने बीसी संघों के आह्वान पर बंद कार्यक्रम में भाग लिया और जनता को रोड पर उतारा. यह बंद तेलंगाना की सियासत में बीसी समुदाय की बढ़ती राजनीतिक चेतना और कांग्रेस के साथ उनके करीब आने की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है.

Published at : 18 Oct 2025 01:51 PM (IST)
