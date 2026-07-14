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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइस अफसर से उठ गया थलापति विजय का भरोसा, सिर्फ 2 महीने में ही हटाया, महिला को दी जिम्मेदारी

इस अफसर से उठ गया थलापति विजय का भरोसा, सिर्फ 2 महीने में ही हटाया, महिला को दी जिम्मेदारी

तमिलनाडु के सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय के निदेशक और IPS अधिकारी ए. अरुण को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पद से हटा दिया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 09:16 AM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कड़ा ऐक्शन लेते हुए राज्य के सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय के निदेशक और IPS अधिकारी ए. अरुण को पद से हटा दिया है. हैरानी की बात ये है कि नियुक्ति के 2 महीने से भी कम समय के अंदर ये बड़ा फैसला लिया गया है. प्रशासन में हुए इस बड़े फेरबदल के बाद ए. अरुण की जगह IPS अधिकारी सी. मदेश्वरी को तैनात किया गया है, जो पहले बतौर IG काम कर रही थीं.

ADGP रैंक के अधिकारी अरुण को अब चेन्नई में तमिलनाडु पुलिस अकादमी का डायरेक्टर बनाया गया है. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के. मणिवसन के सरकारी आदेश के मुताबिक यह तबादला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. IG रैंक की अधिकारी मदेश्वरी DVAC के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल में काम कर रही थीं, उन्हें अब डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन (DVAC) के डायरेक्टर का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

मई के आखिर में थलपति विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने ए. अरुण को DVAC का डायरेक्टर नियुक्त किया था, लेकिन राज्य के भ्रष्टाचार-रोधी प्रमुख के तौर पर उनकी नियुक्ति पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे. विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब वो ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर थे, तब TVK ने उन्हें DMK-समर्थक अधिकारी बताया था. DVAC का डायरेक्टर बनने से पहले अरुण चेन्नई शहर की पुलिस के चीफ थे. 

मद्रास हाई कोर्ट ने भी उठाए थे सवाल
2026 विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने प्रशासनिक पक्षपात का आरोप लगाते हुए उनके तबादले की मांग की थी. इस संंबंध में तब चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद आयोग ने उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया था. मद्रास हाई कोर्ट ने भी उनकी नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई थी. अदालत ने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी की अखंडता पर जोर देते हुए कहा था कि इस पद का नेतृत्व बेदाग प्रतिष्ठा वाले पेशेवरों द्वारा किया जाना चाहिए.

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि DVAC डायरेक्टर का पद पारंपरिक रूप से बेहतरीन काबिलियत और ईमानदारी वाले अधिकारियों के पास रहा है और इसके लिए पूर्व प्रमुखों सी.वी. नरसिम्हन और सी. एल. रामकृष्णन का उदाहरण दिया गया. कोर्ट ने कहा कि उनके करियर के दौरान उन पर आरोप की जरा भी बात नहीं उठी थी. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 14 Jul 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Vijay DVAC
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