इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपडेट की X प्रोफाइल, बायो में अब क्या लिखा?

नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर युवाओं और छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा के कुछ ही समय के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल की प्रोफाइल को भी अपडेट कर दिया है. उन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल बायो से ‘केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार’ के उपनाम को हटा दिया है.

धर्मेंद्र प्रधान ने X प्रोफाइल में क्या लिखा है?

इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के आधिकारिक एक्स प्रोफाइल पर उनका परिचय ‘सांसद (लोकसभा), संबलपुर’ के रूप में मेंशन किया हुआ है. उन्होंने पीएम मोदी को इस्तीफा सौंपने के बाद कुछ घंटों के बाद यह बदलाव किया गया है. अब धर्मेंद्र प्रधान के X बायो में लिखा है, ‘MP (LS), Sambalpur. Views personal. RTs not endorsement’

धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की घोषणा की

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. उनकी तरफ से यह बड़ा कदम केंद्र सरकार और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच तीसरे दौर की बातचीत से पहले कुछ घंटे पहले उठाया गया. प्रधान ने अपने एक्स पोस्ट में अपने इस्तीफे की तस्वीरें भी शेयर कीं.

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में लिखा, ‘मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है. मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं. मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे.’

उन्होंने आगे कहा, ‘भारत की युवाशक्ति ही, इस देश की असली ताकत है. देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है.’

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