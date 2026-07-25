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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपडेट की X प्रोफाइल, बायो में अब क्या लिखा?

इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपडेट की X प्रोफाइल, बायो में अब क्या लिखा?

Dharmendra Pradhan Resign: धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 25 Jul 2026 08:11 PM (IST)
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नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर युवाओं और छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा के कुछ ही समय के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल की प्रोफाइल को भी अपडेट कर दिया है. उन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल बायो से ‘केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार’ के उपनाम को हटा दिया है.

धर्मेंद्र प्रधान ने X प्रोफाइल में क्या लिखा है?

इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के आधिकारिक एक्स प्रोफाइल पर उनका परिचय ‘सांसद (लोकसभा), संबलपुर’ के रूप में मेंशन किया हुआ है. उन्होंने पीएम मोदी को इस्तीफा सौंपने के बाद कुछ घंटों के बाद यह बदलाव किया गया है. अब धर्मेंद्र प्रधान के X बायो में लिखा है, ‘MP (LS), Sambalpur. Views personal. RTs not endorsement’ इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपडेट की X प्रोफाइल, बायो में अब क्या लिखा?

धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की घोषणा की

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. उनकी तरफ से यह बड़ा कदम केंद्र सरकार और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच तीसरे दौर की बातचीत से पहले कुछ घंटे पहले उठाया गया. प्रधान ने अपने एक्स पोस्ट में अपने इस्तीफे की तस्वीरें भी शेयर कीं.

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में लिखा, ‘मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है. मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं. मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे.’

उन्होंने आगे कहा, ‘भारत की युवाशक्ति ही, इस देश की असली ताकत है. देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है.’ 

यह भी पढ़ेंः धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नितिन नवीन की आई पहली प्रतिक्रिया, बोले - 'शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 25 Jul 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan CJP Protest Dharmendra Pradhan Resign
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