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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अदालत नहीं, लोग करेंगे फैसला', ज्ञानेश कुमार को लेकर सौरव दास का बड़ा बयान

'अदालत नहीं, लोग करेंगे फैसला', ज्ञानेश कुमार को लेकर सौरव दास का बड़ा बयान

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने एक बार फिर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ये याद रखना चाहिए की सत्ता जीवन भर के लिए नहीं मिलती है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 28 Sep 2026 02:10 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने एक बार फिर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ये याद रखना चाहिए की सत्ता जीवन भर के लिए नहीं मिलती है.

सौरव दास ने एक्स पर लिखा, 'आज मुख्य चुनाव आयुक्त की गैर-कानूनी कार्रवाइयों के बारे में पूछा जा रहा है, तो पूरा भाजपा का पूरा सिस्टम इतिहास का पाठ पढ़ा रहा है. किसी भी सरकार को यह याद रखना चाहिए कि सत्ता सेवा करने के लिए होती है और सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती. ऐसा न सोचने वाली सरकार खत्म होने की ओर बढ़ने लगती है.'

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वहीं सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, 'मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं. हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब पिछली बार लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था तो क्या हुआ था. सु्प्रीम कोर्ट ने तय किया है कि चाहे जैसे भी, चुनाव से कुछ महीने पहले बंगाल में एसआईआर हो.'

उन्होंने लिखा, 'जब बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम हटाए जाने को नजरअंदाज करना संभव नहीं हुआ तो जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने असाधारण टिप्पणी की, जो इस बार वोट नहीं दे पाए, वो अगली बार दे सकते हैं.'

लोग करेंगे ज्ञानेश का फैसला - सौरव दास

सौरव दास ने कहा, 'अदालतें संवैधानिक संस्थाएं हैं, लिहाजा ज्ञानेश के खिलाफ जितनी याचिकाएं आ रही हैं, उन्हें सुनने दीजिए. लेकिन ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही को तय करने के मामले को हम कोर्ट के पास नहीं ले जाएंगे. यह फैसला लोग तय करेंगे.' 

यह भी पढ़ें : 'सलाम करता हूं कि...' उज्जैन में मस्जिद तोड़ने को लेकर बवाल! ओवैसी समेत मुस्लिम नेता क्या बोले

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 28 Sep 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
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