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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सलाम करता हूं कि...' उज्जैन में मस्जिद तोड़ने को लेकर बवाल! ओवैसी समेत मुस्लिम नेता क्या बोले

'सलाम करता हूं कि...' उज्जैन में मस्जिद तोड़ने को लेकर बवाल! ओवैसी समेत मुस्लिम नेता क्या बोले

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के मस्जिद का एक हिस्सा गिराया जाना है, जिस पर विवाद शुरू हो गया है. इस मामले पर इमरान प्रतापगढ़ी और ओवैसी ने अहम प्रतिक्रिया दी है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 28 Sep 2026 11:47 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के लिए शाही मस्जिद का एक हिस्सा गिराए जाने की योजना पर बवाल मच गया है. इस मामले पर मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है. एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि है कि मस्जिदों को मुसलमानों से छीना जा रहा है. वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ऐतिहासिक मस्जिद को तोड़ना ठीक नहीं है.

असदुद्दीन ओवैसी ने उज्जैन मामले पर कहा, 'मैं उज्जैन की अवाम को सलाम करता हूं, जो शाही मस्जिद बचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही है. आप इस तरीके से मस्जिदों को शहीद नहीं कर सकते, नया वक्फ संशोधन कानून है, उसके जरिए कलेक्टर, सरकार को पावर दिए जा रहे हैं. इसका मकसद एक ही कि मस्जिदों और दरगाहों को मुसलमानों से छीन लिया जाए. संशोधन का मकसद वक्फ को बचाना नहीं था.'

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मस्जिद तोड़ने के मामले पर क्या बोले इमरान प्रतापगढ़ी

वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उज्जैन शाही मस्जिद को तोड़ने की प्रशासनिक कवायद को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए. 600 साल पुरानी धरोहर को सिर्फ सड़क चौड़ीकरण और विकास के नाम पर ध्वस्त कर देना तो नफरत की पराकाष्ठा है. मेरे संज्ञान में आया है कि मामला जब न्यायालय में लंबित है तो फिर प्रशासन बार-बार मस्जिद की घेराबंदी करके आखिर क्या संदेश देना चाहता है?'

उन्होंने कहा, 'उज्जैन के हजारों युवा लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं. उज्जैन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जन भावनाओं का सम्मान करिए और सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक जमीन दूसरी साइड से ले लीजिए. इतनी ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ा जाना कहीं से भी सामान्य घटना नहीं मानी जायेगी.'

भीड़ ने की पत्थरबाजी

गौरतलब है कि मस्जिद के करीब लोगों के एक बड़े समूह और पुलिस के बीच झड़प हो गई. भीड़ ने इस दौरान पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान भी मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें : दिल्ली-NCR में रेप केस पर SC ने लिया संज्ञान, 'निर्भया मामले की यादें ताजा हो गई'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 28 Sep 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Imran Pratapgarhi INDIA UJJAIN
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