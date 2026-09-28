'सलाम करता हूं कि...' उज्जैन में मस्जिद तोड़ने को लेकर बवाल! ओवैसी समेत मुस्लिम नेता क्या बोले

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के लिए शाही मस्जिद का एक हिस्सा गिराए जाने की योजना पर बवाल मच गया है. इस मामले पर मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है. एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि है कि मस्जिदों को मुसलमानों से छीना जा रहा है. वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ऐतिहासिक मस्जिद को तोड़ना ठीक नहीं है.

असदुद्दीन ओवैसी ने उज्जैन मामले पर कहा, 'मैं उज्जैन की अवाम को सलाम करता हूं, जो शाही मस्जिद बचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही है. आप इस तरीके से मस्जिदों को शहीद नहीं कर सकते, नया वक्फ संशोधन कानून है, उसके जरिए कलेक्टर, सरकार को पावर दिए जा रहे हैं. इसका मकसद एक ही कि मस्जिदों और दरगाहों को मुसलमानों से छीन लिया जाए. संशोधन का मकसद वक्फ को बचाना नहीं था.'

मैं उज्जैन की अवाम को सलाम करता हूँ, जो Shahi Masjid बचाने के लिए Peaceful Protest कर रही है। pic.twitter.com/2UR6y2CtT8 — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 27, 2026

मस्जिद तोड़ने के मामले पर क्या बोले इमरान प्रतापगढ़ी

वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उज्जैन शाही मस्जिद को तोड़ने की प्रशासनिक कवायद को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए. 600 साल पुरानी धरोहर को सिर्फ सड़क चौड़ीकरण और विकास के नाम पर ध्वस्त कर देना तो नफरत की पराकाष्ठा है. मेरे संज्ञान में आया है कि मामला जब न्यायालय में लंबित है तो फिर प्रशासन बार-बार मस्जिद की घेराबंदी करके आखिर क्या संदेश देना चाहता है?'

सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उज्जैन शाही मस्जिद को तोड़ने की प्रशासनिक कवायद को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिये।

600 साल पुरानी धरोहर को सिर्फ सड़क चौड़ीकरण और विकास के नाम पर ध्वस्त कर देना तो नफ़रत की पराकाष्ठा है।

मेरे संज्ञान में आया है कि मामला जब न्यायालय में लंबित है तो फिर प्रशासन… pic.twitter.com/BuTFJQmnaB — Imran Pratapgarhi (@ShayarImran) September 28, 2026

उन्होंने कहा, 'उज्जैन के हजारों युवा लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं. उज्जैन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जन भावनाओं का सम्मान करिए और सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक जमीन दूसरी साइड से ले लीजिए. इतनी ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ा जाना कहीं से भी सामान्य घटना नहीं मानी जायेगी.'

भीड़ ने की पत्थरबाजी

गौरतलब है कि मस्जिद के करीब लोगों के एक बड़े समूह और पुलिस के बीच झड़प हो गई. भीड़ ने इस दौरान पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान भी मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें : दिल्ली-NCR में रेप केस पर SC ने लिया संज्ञान, 'निर्भया मामले की यादें ताजा हो गई'