'BMC चुनाव में मतदान करना कर्तव्य', मोहन भागवत बोले- NOTA का इस्तेमाल सोच-समझकर करें

Mumbai BMC Elections: मुंबई में आज बीएमसी चुनाव के साथ-साथ मंबई एमएमआर की ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, पनवेल, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी और मीरा-भाईंदर महानगर पालिकाओं के चुनाव भी हो रहे हैं. सभी जगहों पर मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा.

इन चुनावों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है. वहीं, ठाकरे बंधुओं (उद्धव और राज) की पार्टियों का गठबंधन बीएमसी की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है. इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने BMC चुनाव पर बयान दिया.

मोहन भागवत ने कही ये बात

इसी बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने BMC चुनाव पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है और नागरिकों को अपने मत का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए. भागवत ने कहा कि NOTA का मतलब है सभी को अस्वीकार करना, लेकिन उपलब्ध विकल्पों में से सबसे बेहतर उम्मीदवार को चुनना चाहिए. उन्होंने चेताया कि अराजकता यानी राजा का न होना, यह स्थिति सबसे खराब होती है.

भागवत ने कहा, 'जब हम किसी को भी नहीं चुनते यानी NOTA करते हैं, तब हम अनजाने में उसी की मदद कर रहे होते हैं जिसे हम नहीं चाहते. मतदान करते समय जनहित को ध्यान में रखना जरूरी है.'

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मुंबई में 28,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. 227 सीटों पर सुचारु मतदान के लिए 64,375 चुनाव कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं.महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों की 2869 सीटों पर आज मतदान हो रहा है. इसमें कुल 3.48 करोड़ वोटर शामिल हैं, जिनमें 1.81 करोड़ पुरुष, 1.66 करोड़ महिलाएं और 4,596 अन्य वोटर हैं.

केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने किया बड़ा दावा

केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पुणे के पी जोग स्कूल में वार्ड नंबर 31 के पोलिंग सेंटर नंबर 42 पर मतदान किया. उन्होंने कहा, "आज पुणे में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं. मैं परिवार के साथ मतदान करने आया हूं. केंद्र सरकार की योजनाओं और काम को जनता देख रही है. पुणे का मेयर भाजपा से ही होगा."