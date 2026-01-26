हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागणतंत्र दिवस परेड के दौरान राहुल गांधी को पीछे बैठाया, मच गया बवाल, कांग्रेस नेता बोले - 'आगे क्यों...'

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राहुल गांधी को पीछे बैठाया, मच गया बवाल, कांग्रेस नेता बोले - 'आगे क्यों...'

Republic Day 2026: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि राहुल गांधी को आगे की लाइन में नहीं बैठाना दुखद था. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से देश की सारी परंपरा को समाप्त किया जा रहा है.

By : मोहित राज दुबे | Updated at : 26 Jan 2026 04:25 PM (IST)
भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हो गया. कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी को आगे की पंक्ति में क्यों नहीं बैठाया गया. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी को गणतंत्र दिवस के मौके पर आगे की पंक्ति में नहीं बैठाया गया. यह दुखद नेता विपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है. इसको शैडो प्रधानमंत्री भी कहा जाता है.

'देश की सारी परंपरा को किया जा रहा समाप्त'

कांग्रेस सांसद ने कहा, 'जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश की सारी परंपरा को समाप्त किया जा रहा है. ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जो मुख्य विपक्षी दल का नेता हो उन्हें इस तरह के सरकारी समारोह में दूसरे या तीसरे लाइन में बैठाए गए हों. चूंकि हमने बहुत हद तक ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया है तो वहां नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है.'

'विपक्ष के नेता को उचित स्थाना देना चाहिए'

उन्होंने कहा, 'हमारे यहां उल्टा है. हमारे यहां विपक्ष के नेता को संसद में नहीं बोलने दिया जाता है. सरकारी कार्यक्रम में उन्हें जो उचित स्थान देना चाहिए वो नहीं दिया जाता. ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है.' गणतंत्र दिवस परेड का वीडियो सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके आगे की लाइन में बैठे नजर आ रहे हैं.

हमारा संविधान हमारे अधिकारों का सुरक्षा-कवच: राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (26) को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक के अधिकारों का सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा ही स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हमारा संविधान हर भारतीय का सबसे बड़ा हथियार है- यही हमारी आवाज है, हमारे अधिकारों का सुरक्षा-कवच. इसी की मजबूत नींव पर हमारा गणतंत्र खड़ा है जो समानता और सौहार्द से ही सशक्त होगा.’

तीसरी पंक्ति में नजर आ आए राहुल गांधी

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह में शामिल हुए. धनखड़ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के साथ अगली पंक्ति में बैठे थे. इससे पहले खरगे को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ तीसरी पंक्ति में बैठे देखा गया था. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत भी अतिथियों में शामिल थे.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 26 Jan 2026 03:59 PM (IST)
Republic Day Rahul Gandhi Breaking News CONGRESS Republic Day 2026
