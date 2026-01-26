भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हो गया. कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी को आगे की पंक्ति में क्यों नहीं बैठाया गया. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी को गणतंत्र दिवस के मौके पर आगे की पंक्ति में नहीं बैठाया गया. यह दुखद नेता विपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है. इसको शैडो प्रधानमंत्री भी कहा जाता है.

'देश की सारी परंपरा को किया जा रहा समाप्त'

कांग्रेस सांसद ने कहा, 'जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश की सारी परंपरा को समाप्त किया जा रहा है. ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जो मुख्य विपक्षी दल का नेता हो उन्हें इस तरह के सरकारी समारोह में दूसरे या तीसरे लाइन में बैठाए गए हों. चूंकि हमने बहुत हद तक ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया है तो वहां नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है.'

'विपक्ष के नेता को उचित स्थाना देना चाहिए'

उन्होंने कहा, 'हमारे यहां उल्टा है. हमारे यहां विपक्ष के नेता को संसद में नहीं बोलने दिया जाता है. सरकारी कार्यक्रम में उन्हें जो उचित स्थान देना चाहिए वो नहीं दिया जाता. ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है.' गणतंत्र दिवस परेड का वीडियो सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके आगे की लाइन में बैठे नजर आ रहे हैं.

हमारा संविधान हमारे अधिकारों का सुरक्षा-कवच: राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (26) को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक के अधिकारों का सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा ही स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हमारा संविधान हर भारतीय का सबसे बड़ा हथियार है- यही हमारी आवाज है, हमारे अधिकारों का सुरक्षा-कवच. इसी की मजबूत नींव पर हमारा गणतंत्र खड़ा है जो समानता और सौहार्द से ही सशक्त होगा.’

तीसरी पंक्ति में नजर आ आए राहुल गांधी

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह में शामिल हुए. धनखड़ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के साथ अगली पंक्ति में बैठे थे. इससे पहले खरगे को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ तीसरी पंक्ति में बैठे देखा गया था. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत भी अतिथियों में शामिल थे.