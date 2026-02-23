उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़े होने के बाद चर्चा में आए जिम संचालक दीपक कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद दीपक ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें खुद बुलाया, हौसला दिया और भरोसा दिलाया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया.

10 जनपथ पर हुई मुलाकात

दीपक कुमार की मुलाकात दिल्ली स्थित ‘10 जनपथ’ में हुई, जहां कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी रहती हैं. इस दौरान कांग्रेस नेता वैभव वालिया, दीपक के दोस्त विजय रावत और कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे. राहुल गांधी ने दीपक की मुलाकात सोनिया गांधी से करवाई और उनकी पत्नी से फोन पर भी बात की.

'कोटद्वार आकर जिम की सदस्यता लूंगा'- राहुल गांधी

मुलाकात के बाद दीपक ने बताया कि राहुल गांधी ने उनसे कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है और डरने की कोई जरूरत नहीं है. दीपक के अनुसार, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे कोटद्वार आकर उनके जिम की सदस्यता लेंगे.

वैभव वालिया ने क्या कहा ?

कांग्रेस नेता वैभव वालिया ने कहा कि राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान देश में ‘मोहब्बत की दुकान’ खोलने का संदेश दिया था और दीपक ने उसी सोच को आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि इंसानियत के लिए खड़े होने वाले युवा का सम्मान किया जाना चाहिए.

क्या है पूरा मामला ?

26 जनवरी को कोटद्वार में एक कपड़ों की दुकान का नाम बदलवाने के दबाव को लेकर विवाद हुआ था. आरोप है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता दुकान के बाहर जमा हुए थे. इसी दौरान दुकानदार वकील अहमद के बेटे के मित्र दीपक कुमार ने विरोध जताया और स्थिति को संभाला. इस घटना के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दीपक को ‘भारत का हीरो’ बताया था. अब दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद यह मामला फिर चर्चा में है.