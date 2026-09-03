राघव चड्ढा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व, कहा- मैं आभारी हूं

उज्बेकिस्तान में युवा सांसदों का वैश्विक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे बीजेपी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करने को लेकर भारत के उपराष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया है. यह सम्मेलन 4 से 6 सितंबर तक समरकंद में चलेगा. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए बयान जारी करते हुए बयान दिया है.

राघव चड्ढा ने गुरुवार को अपने बयान में कहा, '4 से 6 सितंबर तक समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाले इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस के 12वें संस्करण में भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं. इस प्रतिनिधिमंडल के लिए मुझे नामित करने के लिए मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूं.'

उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, 1889 में स्थापित और जिनेवा में हेडक्वार्टर IPU राष्ट्रीय संसदों का दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है. इसमें 180 सदस्य संसदों और 15 सहयोगी सदस्य शामिल हैं.

क्या रहेगी कॉन्फ्रेंस की थीम?

राघव ने कहा, 'इस साल की विषय है कि मुश्किल दौर में सभी के लिए मानवाधिकारों, न्याय और सम्मान को फिर से स्थापित करना. तीन दिनों तक चलने वाले सम्मलेन में दुनिया भर के युवा विधायक संघर्ष के दौरान युवाओं के अधिकारों, डिजिटल अधिकारों और ऑनलाइन सिक्योरिटी, क्लाइमेट के प्रति लचीलेपन और न्याय, एवं युवाओं के लिए आर्थिक अवसरों पर चर्चा करेंगे.'

हमारी संसद के पास साझा करने को बहुत कुछ: राघव चड्ढा

BJP सांसद ने आगे कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. यहां की आबादी भी बहुत युवा है. इन सभी मुद्दों पर हमारी संसद के पास साझा करने के लिए बहुत कुछ है और सीखने के लिए भी. चूंकि माननीय पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी-अभी उज्बेकिस्तान की अपनी सफल यात्रा पूरी की है, इसलिए हमारी साझेदारी के संसदीय पक्ष उस गति को आगे बढ़ाने में एक छोटी से भूमिका निभाना हमारे प्रतिनिधिमंडल के लिए सौभाग्य की बात है.