हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने रखी नॉर्थ इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव, कहा- 'ये चिप होगी विकास की नई आत्मा'

PM मोदी ने रखी नॉर्थ इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव, कहा- 'ये चिप होगी विकास की नई आत्मा'

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G, 6G, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस, हर सामान की आत्मा सेमीकंडक्टर है. उन्होंने कहा अब हमें चिप के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Feb 2026 12:04 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और तकनीक की दुनिया में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया, जब डिजिटल इंडिया के संकल्प को नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर के सेक्टर-28 में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का वर्चुअल शिलान्यास किया. HCL और Foxconn के जॉइंट वेंचर वाली यह यूनिट उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सुविधा होगी, जहां मोबाइल, लैपटॉप और कारों के लिए 'डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स'  का निर्माण किया जाएगा.

पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G, 6G, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस, हर सामान की आत्मा सेमीकंडक्टर है. उन्होंने कहा अब हमें चिप के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा. अपनी चिप होने से वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में भारत की भागीदारी बढ़ेगी.

पीएम ने कहा भारत सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग के लिए 85,000 से ज्यादा 'इंडस्ट्री रेडी' प्रोफेशनल तैयार कर रहा है. पीएम ने संतोष व्यक्त किया कि देश के आधे से अधिक मोबाइल फोन आज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं. जो यूपी कभी अपराध और पलायन के लिए जाना जाता था, आज वह एक्सप्रेस-वे और डिफेंस कॉरिडोर वाला राज्य बन चुका है.

योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का किया आभार व्यक्त

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विजन और अन्नदाता किसानों के सहयोग से ही आज यह क्षेत्र 'इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हब' के रूप में स्थापित हो रहा है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत 13% से अधिक सुधार लागू किए गए हैं, जिसका परिणाम निवेश के रूप में दिख रहा हैं. प्रोजेक्ट की खास बातें है कि विश्व की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन और भारत की HCL का संयुक्त उपक्रम इस यूनिट को स्थापित कर रही है, जिससे से क्षेत्र में हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

यमुना प्राधिकरण के सीईओ और जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर पूरी तैयारी  की थी. इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए पांच विश्वविद्यालयों के छात्र और करीब 5,000 लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे.

Published at : 22 Feb 2026 12:04 AM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath NARENDRA MODI Semi Conductor Unit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी ने रखी नॉर्थ इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव, कहा- 'ये चिप होगी विकास की नई आत्मा'
PM मोदी ने रखी नॉर्थ इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव, कहा- 'ये चिप होगी विकास की नई आत्मा'
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
इंडिया
जयपुर: विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचे संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, कहा- भारत में जन्म लेना सौभाग्य की बात
जयपुर: विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचे संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, कहा- भारत में जन्म लेना सौभाग्य की बात
इंडिया
AI Impact Summit 2026: भारत के साथ आए अमेरिका, रूस और चीन, दिल्ली मेनिफेस्टो पर 88 देशों ने किए साइन
AI Impact Summit: भारत के साथ आए अमेरिका, रूस और चीन, दिल्ली मेनिफेस्टो पर 88 देशों ने किए साइन
Advertisement

वीडियोज

Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
BJP Protest Against Cong: समिट में शर्ट उतारी...कौन-किस पर भारी? | BJP Protest
Sandeep Chaudhary: Trump को 'सुप्रीम' झटका...भारत-US समझौता अटका? | Seedha Sawal
Rajasthan News: Bikaner में भयंकर सड़क हादसा, सीसीटीवी वीडियो रोंगटे कर देगा खड़े | Road Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
बिहार
अब अपने समय से ही होंगे छात्रसंघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी ने चंद घंटों में वापस लिया फैसला
अब अपने समय से ही होंगे छात्रसंघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी ने चंद घंटों में वापस लिया फैसला
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? मौसम को लेकर आया अपडेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget